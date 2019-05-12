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Ergin Ataman: Evimde olmayan tek kupa, Euroleague kupası!
Euroleague

Ergin Ataman: Evimde olmayan tek kupa, Euroleague kupası!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sahip olmadığı tek kupanın Euroleague şampiyonluk kupası olduğunu ve onu kazanmak için her şeyi yapacağını söyledi.

12 Mayıs 2019 13:24

Euroleague’de takımını Final Four’a taşıyan başantrenör Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, organizasyonun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Tükiye’de farklı takımlarla şampiyonluklar elde edip, uluslararası arenada Galatasaray’la ULEB Avrupa Kupası’nı, Beşiktaş’la FIBA EuroChallenge Kupası’nı ve Siena’yla Saporta Kupası’nı kazandığını hatırlatan Ataman, “Evimde olmayan tek kupa, Euroleague kupası. Bu yıl sadece iki maç uzaktayız. Taktik, teknik ve psikolojik olarak her şeyi bu hedefe ulaşmak için deneyeceğim. Bu heyecan verici” ifadelerini kullandı.

Takımı geçen sezonun ortasında aldığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, bu sezon başında 10 yeni oyuncuyla takımı yenilediklerini belirtti.

Final Four’a çıkmayı hak ettiklerini dile getiren Ataman, “Sezon başında hedefimiz tabii ki de Final Four’da oynamak değildi. Geçen yıldan kalan havayı değiştirmek istedik ve play-off’a ulaştık. Sezon başladıktan sonra takım çok iyi oynamaya başladı. Final Four’a çıkmak benim için bu yüzden sürpriz olmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile yapacakları maça değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

Fenerbahçe Beko’ya karşı oynamak bir açıdan kötü. Çünkü normal sezonu birinci sırada bitirdiler. Hem oyun olarak üst seviyedeler hem de antrenör kadrosunda mükemmel bir kaliteye sahipler. Ancak diğer taraftan bakarsanız, bize karşı kaybettikleri maç sayısı diğer Avrupa takımlarına kaybettiklerinden fazla. Bu sezon 6 maç oynadık ve 3’ünü biz kazandık.

Son güncelleme 13:24 | 12 Mayıs 2019
anadolu efes Ergin Ataman euroleague
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