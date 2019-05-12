SON DAKİKA Premier Lig’de şampiyon Manchester City

İngiltere Premier Lig’de son haftaya kadar süren nefes kesen şampiyonluk yarışında gülen Manchester City oldu. Son haftaya en yakın takipçisi Liverpool’un 1 puan önünde giren Manchester City, Brighton deplasmanında yenik duruma düşerek biraz telaşlansa da, karşılaşmayı farklı kazanarak 98 puanla şampiyon oldu.

Manchester City, Brighton deplasmanından 4-1 galip dönerken, Liverpool sahasında konuk ettiği Wolverhampton’ı 2-0 mağlup etti.

Manchester City’yi 27. dakikada geriye düştükten hemen bir dakika sonra Agüero ayağa kaldırdı. Attığı golle takımının beraberliği yakalamasını sağlayan Agüero, yaşanan şokun da erken atlatılmasını sağladı. 38. dakikada kornerden Laporte’nin kafa vuruşu, Manchester City’nin soyunma odasına önde girmesini sağladı.

İkinci yarıda Mahrez’in 64. dakikadaki muhteşem golüyle farkı arttıran Manchester City’de son sözü İlkay Gündoğan, serbest vuruştan attığı golle söyledi.

Liverpool taraftarları, Brihgton maçında gelen gol haberi ile umutlansalar da, Wolverhampton karşısında alınan 2-0’lık galibiyet ve toplanan 97 puana rağmen ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Liverpool’u galibiyete taşıyan gollerin ikisi de Mane’den geldi.

Brighton 1-4 Manchester City

27′ Brigton, kullanılan kornerde Murray’nin ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla öne geçti.

28′ Manchester City, Agüero’nun çaprazdan yaptığı vuruşta attığı golle bir dakika sonra beraberliği yakaladı.

38′ Manchester City, kullandığı kornerde Laporte’nin kafasıyla öne geçti.

İlk yarı Manchester City’nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

64′ Mahrez’in muhteşem golüyle Manchester City, farkı ikiye çıkardı.

72′ İlkay Gündoğan, serbest vuruştan attığı golle Manchester City iyice rahatlatıyor.

Liverpool 2-0 Wolverhampton

17′ Liverpool, Robertson’ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mane ile 1-0 öne geçti. Liverpool böylece ligde liderlik koltuğuna oturdu.

İlk yarı Liverpool’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

81′ Liverpool, Arnold’ın ortasında Mane’nin kafa vuruşuyla attığı gol sonrası farkı ikiye çıkardı.

Manchester City, şampiyonluk maçına Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, İlkay, David Silva, Mahrez, Sterling, Bernardo Silva, Agüero 11’iyle çıktı. Brighton ise Ryan, Bruno, Duffy, Dunk, Bernardo, Kayal, Bissouma, Knockaert, Gross, Jahanbakhsh, Murray ile sahada yer aldı.

Liverpool, ligin son maçına Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Origi 11’i ile çıktı. Wolverhampton ise sahada Patricio, Bennett, Coady, Boly, Doherty, Otto, Dendoncker, Neves, Moutinho, Diogo Jota, Raul Jimenez 11’i ile yer aldı.