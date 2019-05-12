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MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor Trabzonspor 2-2
Trabzonspor

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor Trabzonspor 2-2

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Trabzonspor deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda 2-1 geriye düşen Trabzonspor 2 topunun direkten döndüğü maçta 1 puanı Sosa'nın penaltısıyla aldı. Trabzonspor 9 senedir galip gelemediği Konya deplasmanında yine takıldı.

12 Mayıs 2019 14:56

Trabzonspor Atiker Konyaspor deplasmanından 1 puanla döndü… Ligi ilk 3 sırada bitirme hedefi olan bordo mavililer haftaya Trabzon’da oynanacak Beşiktaş maçı öncesi deplasmanda çok önemli 2 puan kaybetti. Deplasmanda Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor puanını 57’ye çıkardı.

10.dakikada kullanılan köşe vuruşunda içeriye çevrilen topu ağlara gönderen Rodallega bordo mavilileri 1-0 öne geçirdi.

8 dakika sonra ceza sahası dışından gelişine çok düzgün bir vuruş yapan Jonsson durumu 1-1’e getirdi ve maça denge geldi.

Bordo mavililer 23.dakikada Hugo Rodallega’nın 23. dakikadaki kafa vuruşunda direğe takıldı. İlk yarının bitimine az bir süre kala Fofana ile bir gol daha bulan Atiker Konyaspor soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıya Abdülkadir Parmak Ekuban değişikliği ile başlayan Trabzonspor maçı çevirmek için rakip kaleye büyük baskı kurdu. Dakikalar 71’i gösterirken Ekuban’ın bir şutu yine direkte patladı. Bu top Trabzonspor’un bu sezon direkten dönen 25.şutu oldu.

78.dakikada VAR incelemesi sonrası ceza sahası içinde elle oynama tespit eden Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Trabzonspor’da penaltıyı kullanan Sosa durumu 2-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki taraf da 1 puana razı oldu.

Son güncelleme 18:39 | 12 Mayıs 2019
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32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
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