Burak Yılmaz’dan flaş paylaşım! Çaykur Rizespor Galatasaray maçının ardından…

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmada hakem Serkan Çınar’ın sarı kırmızılılar lehine verdiği kırmızı kart ve penaltı kararları büyük tartışma yarattı.

Müsabakanın ardından sosyal medyada hakem Serkan Çınar’a verdiği kararlar nedeniyle tepki gösterilirken, Beşiktaş’ın Milli golcüsü Burak Yılmaz’dan da tepki geldi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Milli golcü, Twitter ve instagram hesaplarından “Futbol” yazısının altında siyah bir fotoğraf paylaştı. Burak’ın bu paylaşımı Galatasaray maçına gönderme olarak yorumlandı.

Burak Yılmaz ayrıca Çaykur Rizespor Galatasaray maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek kaval kemiği kırılan Emre Akbaba için de bir paylaşım yaparak ‘Aslan kardeşim’ notunu paylaştı.

İşte o paylaşımlar: