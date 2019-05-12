SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Dev ihale iptal edildi
Burak Yılmaz’dan flaş paylaşım! Çaykur Rizespor Galatasaray maçının ardından…
Galatasaray

Burak Yılmaz’dan flaş paylaşım! Çaykur Rizespor Galatasaray maçının ardından…

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ardından sosyal medya hesaplarından göndermede bulundu.

12 Mayıs 2019 11:00

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup ederken, karşılaşmada hakem Serkan Çınar’ın sarı kırmızılılar lehine verdiği kırmızı kart ve penaltı kararları büyük tartışma yarattı.

Müsabakanın ardından sosyal medyada hakem Serkan Çınar’a verdiği kararlar nedeniyle tepki gösterilirken, Beşiktaş’ın Milli golcüsü Burak Yılmaz’dan da tepki geldi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Milli golcü, Twitter ve instagram hesaplarından “Futbol” yazısının altında siyah bir fotoğraf paylaştı. Burak’ın bu paylaşımı Galatasaray maçına gönderme olarak yorumlandı.

Burak Yılmaz ayrıca Çaykur Rizespor Galatasaray maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek kaval kemiği kırılan Emre Akbaba için de bir paylaşım yaparak ‘Aslan kardeşim’ notunu paylaştı.

İşte o paylaşımlar:

Son güncelleme 11:00 | 12 Mayıs 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 20:00
-
Alanyaspor
Kasimpasa S.K.
17/05/2019 - 20:30
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
32 19 66
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
32 16 57
5 Yeni Malatyaspor
32 13 47
TÜMÜNÜ GÖR