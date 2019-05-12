Brighton Manchester City canlı izle! CANLI YAYIN: Manchester City ünvanını koruyabilecek mi?

Premier Lig’de 38. hafta yani son haftada şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Liverpool ile Manchester City arasında geçen yarışta M.City liderlik avantajı ile sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezonun da şampiyonu olan City bu sezon da Guardiola yönetiminde kazanarak ünvanını korumak istiyor. Mücadeleyi takip etmek isteyenler ise S Sport canlı yayın bağlantısı arıyor. İşte Brighton Manchester City maçı canlı izle…

BRİGHTON MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

BRİGHTON MANCHESTER CİTY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

12 Mayıs’ta saat 17:00’da başlayacak Brighton Manchester City maçı S Sport, S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

BRİGHTON MANCHESTER CİTY İLK 11

Brighton: Ryan, Bruno, Duffy, Dunk, Bernardo, Kayal, Bissouma, Knockaert, Gross, Jahanbakhsh, Murray.

M.CİTY: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, İlkay, David Silva, Mahrez, Sterling, Bernardo Silva, Aguero.

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.