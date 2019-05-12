Beşiktaş, TOFAŞ’ı yendi! Play-off’ta rakip oldular

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun 30. ve son haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında TOFAŞ’ı 78-73 yendi.

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan, normal sezonu 16 galibiyetle 6. sırada tamamladı. TOFAŞ ise 10. yenilgisini yaşadı ve normal sezonu 3. bitirdi. İki takım, play-off çeyrek finalinde birbirine rakip oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikasını TOFAŞ, 10-9 önde geçti. Muhsin Yaşar’ın etkili performansıyla TOFAŞ, ilk çeyreği 20-17 üstün bitirdi.

Dengeli geçen ikinci çeyreğin sonunda Bursa temsilcisi, soyunma odasına 40-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Mejia ile etkili olan TOFAŞ, final periyoduna 56-51 üstün girdi.

Final periyodunda Beşiktaş Sompo Japan, oldukça etkili bir hücum performansı sergiledi. Hücumda devreye giren Gibson’ın etkili performansıyla Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 78-73 galip ayrıldı.

Salon: Cebeci

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Alper Özgök

Beşiktaş Sompo Japan: Gibson 19, Pressey 5, Erkan Veyseloğlu 13, Alexander 18, Samet Geyik 5, Burak Can Yıldızlı 2, Dusan Cantekin 4, Enes Berkay Taşkıran, Kenan Sipahi 7, Ömer Utku Al 2, Benzing 3

TOFAŞ: Trice 13, Muhaymin Mustafa 4, Weems 10, Mejia 12, Elegar 12, Mert Konuk, Barış Ermiş 2, Berkan Durmaz 8, Muhsin Yaşar 10, Yiğit Arslan 2

1. Periyot: 17-20

Devre: 37-40

3. Periyot: 51-56