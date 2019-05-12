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Başakşehir’in konuğu Ankaragücü
Medipol Başakşehir

Başakşehir’in konuğu Ankaragücü

Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir, bu akşam sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

12 Mayıs 2019 10:10

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son 4 maçını kazanamayan ve 10 puan kaybeden turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta liderliği averajla Galatasaray’a kaptırdı. MKE Ankaragücü ise ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılamadı. Başkent ekibi, haftaya 37 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Medipol Başakşehir’de kart cezalısı Eljero Elia bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Sakatlıkları süren Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan da maçta forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ’NDE 3 EKSİK

Ligde son 3 maçını kazanamayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 37 puan ve averajla 14. sırada girdi. Son 4 maçında 10 puan yitiren Medipol Başakşehir ise geçen hafta liderliği averajla Galatasaray’a kaptırdı.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları süren Brice Djedje ve Wilfred Moke ile kart cezalısı Cebrail Karayel maçta forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında Ankara’da yapılan maçı Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

Son güncelleme 10:10 | 12 Mayıs 2019
ankaragücü Medipol Başakşehir spor toto süper lig
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OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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