Ali Koç’la her şey çok güzel olacak

Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Fenerbahçe herkesin sevdiği ve saygı duyduğu mükemmel bir karaktere sahip olan Ali Koç gibi bir başkana sahip olduğu için gerçekten çok şanslı. Mükemmel bir yönetim kurulları var. Ekonomik şartlarda batmış, bitmiş, bilançosunun ne olduğu belli olmayan, uçurumun kenarından düşerken Ali Koç'un başkan olmasıyla kurtulan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz.

Yapılan transferlerde yetersizlikler olsa bile yeni kurulan bir kadronun ilk yılında hemen büyük başarılar elde etmesini bekleyemeyiz. Önce iskelet kadronun oluşması lazım. Diğer tamamlayıcı oyuncuları zaten çok rahat bulabilir ve kadroya dahil edebilirler. Fakat iskelet kadroyu oluşturabilecek çok fazla oyuncu yok.

Fenerbahçe’nin santrforunun ligde en az 20 gol atması lazım. Yani Burak Yılmaz gibi olmalı. 10 numara Alex veya Talisca gibi olmalı; en az 15 gol atıp 15 asist yapmalı. Fenerbahçe bu tip iki oyuncu bulamadığı sürece şampiyon olması imkânsız.

Akhisar maçına gelince… Kendi sahasında seyircisinin büyük desteği ile Fenerbahçe galibiyeti hak eden bir oyun oynadı. Eljif Elmas sahada yıldızlaşırken Valbuena ve Hasan Ali de sahanın başarılı isimlerindendi.

Taktik ve oyun disiplini iyi olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz, saatli bomba. Kanatlar iyi kullanılırken, merkezden Eljif'in yaptığı hamleler hariç en ufak bir atak ve rakibi zorlayacak pozisyon üreten futbolcu yok.

Net gol pozisyonu üretemeyen, rakip ceza sahası içerisine fazla giremeyen, hızlı hücum yapamayan Fenerbahçe'den bundan fazlasını beklemek hayalcilik olur

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