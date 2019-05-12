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2019 Beşiktaş Başkanı seçimi: Fikret Orman mı, Hürser Tekinoktay mı?
Beşiktaş

2019 Beşiktaş Başkanı seçimi: Fikret Orman mı, Hürser Tekinoktay mı?

Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 17. sandık sonunda 2423 oy alan Fikret Orman, 5. kez başkan seçildi

12 Mayıs 2019 22:49

Beşiktaş'ta Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay'ın aday olduğu Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy kullanma işlemi sona erdi. Atıf Keçeci'nin Divan Başkanı seçilmesinin ardından gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra önce başkan adayı Hürser Tekinoktay ardından da Başkan Fikret Orman konuştu. Hürser Tekinoktay, uzun bir konuşma yaparak yönetim kurulu listesini tanıtırken, Fikret Orman ise konuşmasını kısa tuttu ve seçimin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemi yapıldı.

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda açılan 17. sandık sonunda 2423 oy alan Fikret Orman, 5. kez başkan seçildi.

AJANSLAR

Son güncelleme 23:04 | 12 Mayıs 2019
başkanlık seçimi beşiktaş fikret orman Hürser Tekinoktay
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