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TFF 1.Lig

U19 maçında 15 kırmızı kart çıktı!

Kardemir Karabükspor ile Abalı Denizlispor'un 19 yaş altı takımlarının mücadelesinde oyuncular arasında çıkan kavga sonrası 15 futbolcu kırmızı kart gördü, maç tatil edildi.

11 Mayıs 2019 23:50

19 Yaş Altı Futbol Ligi B Kategorisi’nde Kardemir Karabükspor ile Abalı Denizlispor arasında oynanan karşılaşmada 15 futbolcu kırmızı kart gördü, maç tatil edildi. Karabük Beşbinevler Futbol Sahası’nda oynanan ve 1-1 devam eden maçın 90. dakikasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Olayların güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatışması sonrası maçın hakemi Sefer Yılmaz, Kardemir Karabükspor’dan 7, Abalı Denizlispor’dan 8 futbolcuya kırmızı kart göstererek maçı tatil etti.

5000 evler sahasında oynanan ve 1-1 devam eden Kardemir Karabükspor ile Denizlispor maçının uzatma dakikalarında yeşil saha bir anda karıştı. O anların cep telefonuna yansıdığı olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekipleri ve teknik heyetlerin iki tarafın oyuncularını ayırdığı müsabakada maçın hakemi Sefer Yılmaz, Denizlispor'dan 8, Karabükspor'dan da 7 oyuncuya kırmızı kart gösterirken, Karabükspor'un hocası Erkan Çakır'ı da tribüne gönderdi. 15 oyuncunun kırmızı kartla oyun dışında kalması nedeniyle maç kalan 1 dakikalık bölüm tamamlanamadan bitti. 07 Mayıs 2019 Altınordu ilk peşinde Spor Toto 1`inci Lig`de üst üste 3 galibiyet alarak Play-Off potasına giren Altınordu, pazar günü evinde oynayacağı Boluspor maçını da kazanarak bu sezon ilk kez 4`te 4 yapmayı hedefliyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:50 | 11 Mayıs 2019
19 Yaş Altı Futbol Ligi Abalı Denizlispor Kardemir Karabükspor
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