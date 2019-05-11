U19 maçında 15 kırmızı kart çıktı!

19 Yaş Altı Futbol Ligi B Kategorisi’nde Kardemir Karabükspor ile Abalı Denizlispor arasında oynanan karşılaşmada 15 futbolcu kırmızı kart gördü, maç tatil edildi. Karabük Beşbinevler Futbol Sahası’nda oynanan ve 1-1 devam eden maçın 90. dakikasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Olayların güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatışması sonrası maçın hakemi Sefer Yılmaz, Kardemir Karabükspor’dan 7, Abalı Denizlispor’dan 8 futbolcuya kırmızı kart göstererek maçı tatil etti.

5000 evler sahasında oynanan ve 1-1 devam eden Kardemir Karabükspor ile Denizlispor maçının uzatma dakikalarında yeşil saha bir anda karıştı. O anların cep telefonuna yansıdığı olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekipleri ve teknik heyetlerin iki tarafın oyuncularını ayırdığı müsabakada maçın hakemi Sefer Yılmaz, Denizlispor'dan 8, Karabükspor'dan da 7 oyuncuya kırmızı kart gösterirken, Karabükspor'un hocası Erkan Çakır'ı da tribüne gönderdi. 15 oyuncunun kırmızı kartla oyun dışında kalması nedeniyle maç kalan 1 dakikalık bölüm tamamlanamadan bitti. Altınordu ilk peşinde Spor Toto 1`inci Lig`de üst üste 3 galibiyet alarak Play-Off potasına giren Altınordu, pazar günü evinde oynayacağı Boluspor maçını da kazanarak bu sezon ilk kez 4`te 4 yapmayı hedefliyor. İlgili Haberi Oku