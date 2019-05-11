Trabzonspor, Konya’da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Atiker Konyaspor ile Trabzonspor Konya Büyükşehir Belediye Stadyumun'da yapacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig’de 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 35 maçta bordo-mavililer 18 galibiyet elde ederken, Atiker Konyaspor ise 9 galibiyet aldı. 8 maçta ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 52 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 37 gol gördü.

9 YILDIR KONYA’DA KAZANAMIYOR

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı maçlarda ise rakibi Atiker Konyaspor karşısında zorlandı. Konya’daki en son galibiyetini 1 Kasım 2010’da 2-1’lık skor ile alan Karadeniz ekibi söz konusu tarihten beri ligde oynadığı maçlarda rakibini yenemiyor. Bu müsabakadan sonra iki takım arasında oynanan 5 maçta Atiker Konyaspor 3 galibiyet alırken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

KARAMAN İLE KOCAMAN 5. KEZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman 5. kez karşılaşacaklar. İki teknik adam aralarında geçen 4 maçta Ünal Karaman 3 galibiyet alırken Aykut Kocaman ise 1 galibiyet aldı.

Bu sezon Trabzonspor’un başında iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımını Avrupa Kupalarına taşımayı başardı. Konyaspor maçını kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefleyen Karaman, üst basamakları da gözüne kestirmiş durumda. Bordo-mavililerin 9 yıllık Konya’daki galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak olan deneyimli teknik adam, .Beşiktaş maçı öncesi moral bulmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig’de sıkıntılı bölgeden uzaklaşan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde kalan haftaları puanla kapatmayı hedefliyor. 41 puanla 8.sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, Karadeniz ekibi karşısında evindeki 9 yıllık yenilmezlik unvanını sürdürmeyi planlıyor.