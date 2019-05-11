Spor Toto 1. Lig’de kritik hafta

Spor Toto 1. Lig’de lider Gençlerbirliği ile takipçisi Abalı Denizlispor, yarın tamamlanacak 33. hafta mücadelelerinin ardından Süper Lig’e yükselmeyi garantileyebilir.

İlk iki takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı, takip eden 4 ekibin ise play-off’ta Süper Lig’e yükselme mücadele vereceği ligde Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor’un ligden düşmesi daha önce kesinleşti.

Ligde kalan 2 haftada doğrudan Süper Lig’e yükselecek ekiplerle, play-off mücadelesi yapacak takımlar ortaya çıkacak. Üst sıraları ilgilendiren tüm maçlar yarın saat 16.30’da oynanacak.

33. hafta öncesinde ilk 3 sıradaki 67 puanlı Gençlerbirliği, 66 puana sahip Abalı Denizlispor ve 61 puanı bulunan Hatayspor’un direkt Süper Lig’e yükselme şansı devam ediyor.

Gençlerbirliği yarın Gazişehir Gaziantep deplasmanında en az 1 puan aldığı takdirde, Abalı Denizlispor ise konuk edeceği, ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor’u yenmesi durumunda Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek.

Hatayspor bu hafta puan kaybettiği takdirde, Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor kendi maçlarının sonuçları ne olursa olsun Süper Lig’e yükselecek.

Hatay temsilcisi, sezon sonunda ligi Gençlerbirliği ile aynı puanda tamamlaması halinde ikili averajla rakibini geride bırakacak. İlk 3 sıradaki takımın ligi 67’şer puanda bitirmesi halinde ise Gençlerbirliği ilk 2’nin dışında kalacak.

İLK 6 MÜCADELESİ

Play-off oynayacak 4 takımdan biri ilk 3 sıradakilerden olacak, diğer 3 ekip için 5 aday bulunuyor.

56’şar puana sahip Gazişehir Gaziantep ve Osmanlıspor’un yanı sıra 54 puanlı Altınordu’nun play-off barajında yer aldığı ligde 52’şer puanlı Adana Demirspor ve Ümraniyespor da play-off için mücadelesini sürdürüyor.

KRİTİK MAÇLARIN PROGRAMI

İlk iki ve play-off iddiasını sürdüren ekiplerin yarın saat 16.30’da çıkacağı maçların programı şöyle:

Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi)

Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor (Denizli Atatürk)

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Gaziantep)

Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)

Altınordu-Boluspor (Bornova)

Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)