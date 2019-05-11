SON DAKİKA Süper Lig’den düşen ilk takım belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 2012-2013 sezonundan bu yana mücadelesini sürdüren Akhisarspor, Fenerbahçe’ye 2-1 yenilerek bitime 2 hafta kala lige veda etti. Ligde 32. haftaya 25 puanla son sırada giren Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe’ye karşı biri Türkiye Kupası finali olmak üzere 4 maçtır yenilmeyen Akhisarspor, bu sefer rakibine mağlup oldu.

Bu sonuçla ligde kalma şansı kalmayan Akhisarspor, gelecek sezon 1. Lig’de mücadele edecek.

KADERİN BÖYLESİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Türkiye Kupası'nı, sezon başında da Galatasaray'ın elinden Süper Kupa'yı alan Akhisarspor, bu akşam sarı-lacivertliler karşısında alığı mağlubiyetle Süper Lig'e veda etti. 4 gün sonra Galatasaray ile Sivas'ta Türkiye Kupası finaline çıkacak olan Ege temsilcisinin bu inişli çıkışlı grafiği sporseverleri hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz sezon Diyarbakır'da oynanan Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan Akhisarspor, bu başarısına sezon başı Süper Kupa'yı ekledi. 5 Ağustos'ta Konya'da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinde, penaltılar sonucu sarı-kırmızılıları yenen ve kupayı müzesine götüren Akhisarspor, sezon başı bu başarısını ise lige bir türlü yansıtamadı. 2018-2019 sezonunun ilk 5 haftasında sadece 2 puan toplayabilen Akhisarspor, Teknik Direktör Saffet Susic ile yolları ayırdı. Bu ayrılık sonrası Cem Kavşak yönetiminde sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Ege temsilcisinde takım Cihat Arslan'a emanet edildi. Bu değişim sonrası Akhisarspor'da işler yine yolunda gitmedi. Tecrübeli teknik adam Cihat Arslan yönetiminde Akhisarspor, 15 maçta 12 puan toplayınca takımda yine hoca değişikliğine gidildi ve ekip tekrar Cem Kavşak'a emanet edildi.

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GALATASARAY VE FENERBAHÇE’Yİ EVİNDE DEVİRMİŞTİ

Geçen sezonu 1 kupa ile kapatıp, bu sezona da 1 kupa ile başlayan Akhisarspor, bu akşam Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle, 2011-2012 sezonunda çıkığı Süper Lig'e 7 sezon sonra veda etti. 4 gün içinde hem küme düşme maçına çıkan hem de Sivas'ta Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek olan Akhisarspor, bu yıl evinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 3-0 mağlup etme başarısı göstermişti.

2012-2013’TEN BU YANA SÜPER LİG’DEYDİ

2010-2011 sezonunda son haftalarda 1. Lig’de kalmayı başaran Akhisarspor, 2011-2012 sezonunda teknik direktör Hamza Hamzoğlu yönetiminde Süper Lig vizesi aldı.

Süper Lig’de mütevazı kadrolarıyla başarılı sonuçlara imza atan yeşil-siyahlı ekip, 2012-2013’ten beri kesintisiz olarak Süper Lig’deki mücadelesinin ardından bu sezon Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde de temsil etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa’yı kazanan Akhisarspor, bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi. Yeşil-siyahlı ekip, finalde Galatasaray’la 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas’ta karşılaşacak.