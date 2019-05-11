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SON DAKİKA Galatasaray’da penaltı krizi! Diagne ve Sinan Gümüş…
Galatasaray

SON DAKİKA Galatasaray’da penaltı krizi! Diagne ve Sinan Gümüş…

Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında uzatmada kazandığı penaltı, kimin kullanacağı ile ilgili krize neden oldu.

11 Mayıs 2019 18:08

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanının 88. dakikasında penaltı kazandı. Awaziem’in Onyekuru’ya müdahalesi sonrası hakem Serkan Çınar, Video Yardımcı Hakem’e (VAR) danışarak penaltı kararı verdi. İlk yarıda penaltı kaçıran Galatasaray’ın golcüsü Diagne, vuruşu kullanmak için topu aldı. Bu sırada Diagne’nin yanına gelen Sinan Gümüş, Diagne’nin tuttuğu topa vurarak penaltıyı kullanmak istedi.

Ancak Diagne, topu Emre Akbaba’ya vermedi. İki futbolcu arasında sinirler gerilirken, Muğdat’ın da olaya dahil olması ile üç futbolcu arasında itiş kakış yaşandı. Diagne yedek kulübesine atışı kendisinin kullanmak istediği şeklinde işaret yaptı. Daha sonra Diagne’nin yanından ayrılan Sinan Gümüş ve Muğdat, golcü futbolcunun vuruşu yapmasına izin verdi.

Penaltı vuruşunu gole çeviren Diagne, Galatasaray’ın zorlu deplasmanda beraberliği yakalamasını sağladı. Diagne, uzatma dakikalarında bir gol daha atarak Galatasaray’ın 3-2 öne geçirdi. Galatasaray, Diagne’nin attığı iki golle Çaykur Rizespor deplasmanından üç puanla dönmeyi başardı.

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Son güncelleme 19:07 | 11 Mayıs 2019
diagne galatasaray Sinan Gümüş
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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