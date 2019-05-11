Son dakika Galatasaray’da Emre Akbaba’nın ayağı kırıldı! Gözyaşlarına boğuldular…

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray’ın Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadelenin 68. dakikasında Emre Akbaba, topa müdahale etmek isterken Samudio’nun şutuna engel olmak isterken talihsiz sakatlık yaşadı.

Samudio şut çekmek isterken arkasından gelen Emre’yi göremedi. Emre müdahale sonrasında yere yığılırken yedek kulübesi dahil tüm futbolcular çöktü ve gözyaşlarına hakim olamadılar. Başta Samudio olmak üzere Rizespor’da Umar Aminu’nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Pozisyon sonrasında Samudio, Serkan Çınar’ın VAR’daki kontrolüyle 74. dakikada kırmızı kart gördü.

Emre Akbaba saha içerisindeki ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye götürüldü.

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlık geçiren Emre Akbaba ile ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada Emre Akbaba’nın kaval ve baldır kemiklerinde kırık tespit edildiği kaydedildi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Emre Akbaba’nın sağ cruris tibia ve fibula (kaval ve baldır) kemiklerinde kırık mevcuttur. İlk müdahalesi yapılan oyuncumuz yarın sponsor hastanemiz Medical Park’ta ameliyata alınacaktır” denildi.

CENGİZ VE ALBAYRAK’TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılan maçta sakatlanan Emre Akbaba’nın sağ kaval kemiğinin kırıldığını söyledi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, “Emre’ye çok üzüldük. Kaval kemiğinde bir kırık var. İnşallah önümüzdeki sezon toparlar ve Türk futboluna hizmet etmeye devam eder. Geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu.

Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışıyla ilgili, “Önümüzde 180 dakika daha var. İnşallah sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluk olur” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ise Emre Akbaba’nın uzun süreli sakatlıktan yeni çıktığını hatırlatarak, “Emre’ye çok üzüldüm. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Melaike gibi bir insan. Büyük ihtimalle o da benim gibi niyetliydi. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Sezonun ilk yarısındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanmıştı. Yeni yeni iyileşip sahalara döndü. Bu maçta da ayağı 3 yerden kırıldı. İnşallah en kısa zamanda aramıza katılır” şeklinde görüş belirtti.

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