Semih Özsoy: 20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesi!

Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Akhisar maçının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor’un Galatasaray’a 3-2 mağlup olduğu maçta yaşanan ve Türkiye gündemine oturan tartışmaları değerlendiren Özkoy, çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İşte Semih Özsoy’un açıklamaları:

‘KAPKAPARA BİR GECE’

”Bizim maçımızdan önce, futbolcu Emre Akbaba’ya geçmiş olsun diyorum. Gelecek sezon ne yapabiliriz, bunun çalışmalarına başlamış durumdayız. İnşallah bundan sonra ait olduğumuz yere dönmek için takımımızı kuracağız.

Ersun Hoca’nın dediğine katılıyorum. Kapkara bir gece, Türk futbolu için utanç gecesi diyebiliriz. Temiz futbol dedik, tamamen arınmış futbol, bu böyle gitmez dedik. 20 yıldır oynanan tiyatronun bugün son perdesiydi. Artık dünya gördü, Türkiye gördü.”

‘ŞAMPİYON OLDUKTAN SONRA KONUŞMAYACAKTIR’

“Takımlar değişse de 17 takımın emeğinin nasıl çalındığını gördük. 2011’de de olmuştu, konuşacağız, konuşacağız, konuşacağız diye… Muhtemelen Abdurrahim Albayrak da şampiyon olduktan sonra konuşmayacaktır. Olurlarsa.

Yıllardır onların şampiyonluk posterlerinde gördüklerimiz vardı, bu sene kimi sokacaklar bakalım, kimi göreceğiz. Hep aynı takımın şampiyon olması isteniyor. Söyleyecek çok şey var ama lafın fayda etmediği olay. Bugün Rize’nin hakkı yendi, geçen hafta başkasının. Birileri çıkıp o anlık bağırıyor. Geç gelen feryadın kimseye faydası olmaz. Bakalım bu sene posterde kim çıkacak?”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: `Futbol için bence kapkara bir gece!` Fenerbahçe Akhisarspor maçı sonrası Ersun Yanal, Sevgili Emre Akbaba`ya çok geçmiş olsun. Futbol için hoş olmayan, çok elim bir kaza diye konuştu ve Futbol için bence bugün kapkara bir gece, Türk futboluna da geçmiş olsun! dedi. İlgili Haberi Oku

Okan Buruk: Ekrana bakıp, göremiyorlar Spor Toto Süper Lig`de konuk ettiği Galatasaray`a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor`un teknik direktörü Okan Buruk, Hepimizin kenardan, tribünden, televizyondan izlerken Türk futbolu adına herkesin üzüldüğü bir hakem sahadaydı. dedi. İlgili Haberi Oku