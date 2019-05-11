Rizespor Galatasaray canlı izle! CANLI YAYIN: Çaykur Rize deplasmanında GS 3 puan arıyor

Galatasaray Rizespor maçı ile Süper Lig’de 32. hafta heyecanı sürüyor. Geriye kalan üç maçını kazanarak şampiyon olmak isteyen Galatasaray ligde ikinci yarının flaş takımı Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Galatasaray'da Younes Belhanda sarı kart cezası, Konstantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İşte Rizespor Galatasaray canlı yayını…

RİZESPOR GALATASARAY CANLI İZLE!

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY İLK 11

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa, Azubuike, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Badou, Onyekuru, Fernando, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Diagne.