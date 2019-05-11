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Rizespor Galatasaray canlı izle! CANLI YAYIN: Çaykur Rize deplasmanında GS 3 puan arıyor
Galatasaray

Rizespor Galatasaray canlı izle! CANLI YAYIN: Çaykur Rize deplasmanında GS 3 puan arıyor

11 Mayıs 2019 16:12

Galatasaray Rizespor maçı ile Süper Lig’de 32. hafta heyecanı sürüyor. Geriye kalan üç maçını kazanarak şampiyon olmak isteyen Galatasaray ligde ikinci yarının flaş takımı Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Galatasaray'da Younes Belhanda sarı kart cezası, Konstantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İşte Rizespor Galatasaray canlı yayını…

RİZESPOR GALATASARAY CANLI İZLE!

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY İLK 11

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Musa, Azubuike, Umar Aminu, Boldrin, Samudio, Vedat Muriqi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Badou, Onyekuru, Fernando, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Diagne.

Son güncelleme 16:12 | 11 Mayıs 2019
YAKINDAKİ MAÇLAR
Konyaspor
Bugün - 16:00
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Trabzonspor
Kayserispor
Bugün - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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