Rizespor Başkanı Hasan Kartal ateş püskürdü! ‘Silahım olsa, vururdum’

Spor Toto Süper Lig’in 32.haftasında Çaykur Rizespor Galatasaray’a evinde 3-2 mağlup oldu. İnanılmaz tartışmalı pozisyonların yaşandığı maçta son bölümde yedikleri golle sahadan mağlup ayrılan Rize’de başkan Hasan Kartal hakem Serkan Çınar’a büyük tepki gösterdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak. Böyle bir şey olur mu? Galatasaray camiası büyük camia, bizi yensin, şampiyon olsun bize ne! Bir tane kıçı kırık hakem bize neden bunu yapıyor” ifadelerini kullandı.

Rizespor üzerinde oyunlar oynandığının altını çizen Hasan Kartal, “Benim gözümle gördüğüm şey şu, orada bir penaltı yok. Rizespor üzerinde oynanan bir oyun var ancak Rize bunları yemez, Rize bir bütündür” şeklinde konuştu.

‘BUNLAR ADAMI KATİL EDER’

Maçtan sonra televizyon programına katılan katılan Başkan Kartal ‘Tribünde silahımı getirin, bu hakemi vuracağım dediniz mi?” sorusuna cevap verdi. Kartal, “Silahım olsa, vururdum, samimi söylüyorum. İyi ki yoktu. Allah göstermesin, adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder. Çok düzgün bir seyircimiz var, kimse taşkınlık yapmadı. Böyle bir şey başka vilayette olsa daha başka şeyler olabilirdi. Seyircimiz de, yöneticilerimiz de belli bir seviyede durdu. Silahımı getirin diye bir ifade kullanmadım” ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği’nin Galatasaray’ın gösterdiği hakem tepkisinin ardından yayınladığı bildiriye imza atıp atmadığı sorulan Kartal, “O şeye imza atmadım. Islak imza atmadım ama bana böyle böyle bir konu var dediler, ben de katılırım dedim. Yeni başkan olduğum için fazla da bir şey anlamamıştım” cevabını verdi.

Galatasaray`da penaltı krizi! Diagne ve Sinan Gümüş arasında gerginlik Galatasaray`ın deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında uzatmada kazandığı penaltı, kimin kullanacağı ile ilgili krize neden oldu. İlgili Haberi Oku

Çaykur Rizespor Galatasaray özet! GS üç puanı kazandı, Emre Akbaba`yı kaybetti Galatasaray Rizespor maçı 3-2 sona erdi. Ligde geçtiğimiz hafta liderlik koltuğunu devralan Cimbom 2-1 yenik olduğu maçın uzatmalarında bulduğu iki gol ile üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Maçta Diagne ile bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Galatasaray`da büyük şok ise Emre Akbaba`nın ayağının kırılması ile yaşandı. İşte Rizespor Galatasaray özeti... İlgili Haberi Oku