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Onazi’nin paylaşımı transfer duyurusu gibi!
Trabzonspor

Onazi’nin paylaşımı transfer duyurusu gibi!

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, İsrail'in Hapoel Beer Sheva'da takımında forma giyen milli takımdan arkadaşı John Ogu'nun, Trabzon'a geleceğini ima eden paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.

11 Mayıs 2019 11:16

Uzun zamandır Trabzonspor’un transfer gündeminde olan ve İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımında sezon sonunda ayrılacağını açıklayan John Ogu’nun, bordo-mavili kulübe transferi iyice gün yüzüne çıktı. Daha önce Nwakaeme ile sosyal medyada bordo-mavili taraftarları heyecanlandıran Trabzonspor paylaşımları yapan Ogu, bu kez Nijerya Milli takımından arkadaşı Onazi’nin yaptığı paylaşımlarla oyuncunun sezon sonunda Trabzonspor’a geleceğini ima etti.

İnstagram hesabından bir paylaşımda bulunan Onazi, milli takımdan arkadaşı olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu John Ogu’ya, “Geldiğinde odan böyle olacak” şeklinde bir mesaj yollayarak transferin sinyalini verdi.

11 Mayıs 2019 Trabzonspor, Konya`da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonpor 36. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer rakibi karşısında deplasmanda 9 yıllık galibiyet özlemini dindirmek istiyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:17 | 11 Mayıs 2019
John Ogu Ogenyi Onazi trabzonspor
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