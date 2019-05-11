Mustafa Cengiz: Galatasaray siyaset üstüdür, siyasetin dışındadır

Çaykur Rizespor ile oynayacağı lig maçı öncesinde Çaykur Didi Stadı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda konuşan üye Hayri Kozak'ın siyasi açıklamalarının değerlendirdi. Cengiz, “Şimdi tepkilerin bilincindeyiz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bunu lütfen not alın. İsim vererek söylüyorum. Ekrem İmamoğlu da Binali Yıldırım da bizimdir. Yine açık söylüyorum. Bizim siyasetimiz Galatasaray'dır. Tarihimiz Galatasaray'dır, tarikatımız Galatasaray'dır. Bu bağlamda ilahiler de bizim, İzmir Marşı da bizim, mehter de bizim semah da bizim. Biz Türkiyeyiz. Biz Türkiye'nin diğer spor kulüpleri gibi çimentosuyuz, harcıyız” diye konuştu.

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı`nda Ekrem İmamoğlu`na destek! Galatasaray`ın Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı`nda Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak`ın yaptığı konuşma damga vurdu. Kozak kürsüye çıkarak 23 Haziran`da yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için Ekrem İmamoğlu`na destek verdi. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu Umarım bu son divan toplantımız olmaz`` esprisi yaptı. İlgili Haberi Oku

“BU KONUŞMALARIN YERİ GALATASARAY’IN RESMİ KÜRSÜLERİ DEĞİLDİR”

Kişisel olarak herkesin değişik siyasi görüşleri olabileceğini kaydeden Cengiz, “Biz biraz önce söylediğimiz gibi tümüne sahip çıkarız ama hiçbiri Galatasaray'ın resmi kürsülerinden ifade yeri değildir. Bu bağlamda o arkadaşımız kendi kişisel görüşlerini beyan etmiştir. Bu Galatasaray'ın duruşunu yürüyüşünü bağlamaz. Galatasaray bir bağlamda siyaset üstüdür, siyasetin dışındadır. Lütfen istirham ediyorum. Galatasaray'ı siyasetin çıkmaz labirentlerine kimse sokmasın. Ben bunu bütün spor kulüpleri için diliyorum. Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Bütün insanları bütün Türkiye'yi temsil ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜYELERDEN RİCAM KONUŞURKEN ÇOK DİKKATLİ OLMALARI”

“Kulüp içindeki sorunlar ve Galatasaray Florya'dan yönetiliyor” iddialarının hatırlatılması üzerine de Cengiz, şunları söyledi:

“Tabi uç laflar oluyor değerli arkadaşlar. Biz bize oy verenlerin de vermeyenleri de temsil ediyoruz, onların da başkanıyız. O tip şeyler olduğuna ben ihtimal vermek istemiyorum. Bizim görevimiz birleştirmek, bütünleştirmek, ayrıştırmak, ötekileştirmek değil. Herkese saygı duyuyorum. Sorumluluk bilincinde Galatasaray'ın kürsüsü çok ağır bir kürsüdür çok değerli bir kürsüdür. Tüm spor kulüplerinin de öyle. Benim üyelerden ricam konuşurken çok dikkatli olmaları, toplumu ve Galatasaray'ı ayrıştırıcı ve birbirine düşürücü sözcüklerden imtina etmeleri şiddetli rica ediyorum.”

Cengiz, açıklamalarının ardından stada girdi.