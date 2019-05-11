Mladost Atletizm Yarışmaları’nda yıldız millilerden 4 altın madalya

Bulgaristan Atletizm Federasyonu’nun davetiyle Uluslararası Mladost Yarışmaları için Ruse kentine giden Türkiye, 6 atletle katıldığı müsabakalardan 4 birincilik çıkardı.

16 yaşındaki sprinter Simay Altıntaş, 100 metre kızlarda seçmede 12.35, finalde ise 12.29 koşarak birinciliği elde ederken, cirit atmada da Selma Davulcu, 50.06’lık derecesiyle ipi göğüsledi. 1500 metre erkeklerde 3:58.17 koşan Mehmet Eren Cantürk, en iyi derecesini bir saniyeden fazla geliştirerek birinci olurken, gülle atmada da Furkan Şimşek, PB derecesini 16 santimetre yükselterek 17.95’e ulaştı. Furkan, gülle atma mücadelesinde birinciliği kazandı.

Dört birinciliğin yanı sıra 400 metre kızlarda yarışan Zehra Oral 57.61 ile ikinci sırayı alırken, 800 metrede en iyisini koşan Elif Poyraz ise 2:13.98 ile dördüncü oldu.