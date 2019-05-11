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Manchester United’dan Herrera’ya veda
İngiltere Premier Lig

Manchester United’dan Herrera’ya veda

Manchester United, 5 sezondur takımda bulunan Ander Herrera'nın takımdan ayrılacağını duyurdu. İspanyol futbolcunun bir sonraki durağının PSG olması bekleniyor.

11 Mayıs 2019 13:48

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İspanyol oyuncusu Ander Herrera ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.

Kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayınlanan videoda, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 29 yaşındaki oyuncuya, takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Herrera’nın, serbest kalmasının ardından Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

United formasıyla tüm kulvarlarda 189 karşılaşmada görev alan orta saha oyuncusu, 20 kez ağları sarstı.

Son güncelleme 13:48 | 11 Mayıs 2019
ander herrera ingiltere premier lig manchester united
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