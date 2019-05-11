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MAÇ SONUCU Eskişehirspor Adanaspor 0-3
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU Eskişehirspor Adanaspor 0-3

Deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşan Adanaspor, rakibini 3-0 mağlup etti.

11 Mayıs 2019 20:23

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında, Adanaspor deplasmanda Eskişehirspor’u 3-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko, Issah (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), İbrahim Halil Öner (Dk. 66 Mete Kaan Demir), Erdal Akdari, Furkan Balaban, Sekidika, Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, Milinkovic, Furgan Polat (Dk. 77 Talha Erdoğan)

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat (Dk. 89 Özer Enes Soylu), Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Enes Yasin Akyol, Abdulkadir Özdemir (Dk. 77 Hakan Barış), Bagayoko, Furkan Öçal, Vasile, Eren Keleş (Dk. 86 Mustafa Saltuk Ceviz), Ahmet Dereli

Goller: Dk. 29 Furkan Öçal, Dk. 60 ve Dk. 65 Ahmet Dereli (Adanaspor)

Kırmızı kart: Dk. 70 Erdal Akdari (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 3 Özkan Taştemur, Dk. 68 Göksu Alhas, Dk. 70 Veli Kızılkaya (Adanaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7′ Ceza sahasında topla buluşan Mehmet´in vuruşu az farkla dışarı çıktı.

GOL! 29′ Kornerden gelen topu savunma uzaklaştırmaya çalışırken, Furkan gelişine düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

50′ Sekidika sağ çaprazdan ceza sahasına girdiği gibi vurdu, top az farklı auta çıktı.

GOL! 60′ Ahmet Dereli, çalımlarla geldiği ceza sahasında kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 0-2.

GOL! 65′ Sağ kanattan gelen topla ceza sahasında buluşan Ahmet Dereli, savunmayı çalımlayıp topu kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 0-3.

90′ Sol çaprazdan ceza sahasına girerken vuran Milinkovic´in şutu az farkla dışarı çıktı.

Son güncelleme 20:23 | 11 Mayıs 2019
adanaspor eskişehirspor
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32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
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4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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