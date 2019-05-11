Kasımpaşa’da Kayserispor maçında 7 futbolcu yok!

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri’ndeki antrenman teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmana sakatlıkları bulunan oyuncular Ramazan Köse, Abdul Rahman Khalili, Josue Sa ve hasta olan Özgür Çek katılmadı. Veysel Sarı ve David Pavelka ise takımdan ayrı özel program dahilinde bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

Cezalı durumda bulunan Veysel Sarı, Stipe Perica, Olivier Veigneau, sakatlıkları bulunan Ramazan Köse, Sa ve Khalili ile hasta olan Özgür Çek, Kayserispor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kasımpaşa, yarın Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçta İstikbal Mobilya Kayserispor’a konuk olacak.