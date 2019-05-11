Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: ‘Bursa’da final oynayacağız’

Üç kez geriye düştüğü karşılaşmada Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Tuna, “Çok odaklandığımız ve kazanmayı arzuladığımız bir maçtı. Bu arzuyu oyunun geneline yayamadık. Ligin son üçüncü maçını oynadık. Galip gelsik, çok şey kazanırdık. Ama kazandığımız tek şey 10 kişiyle geriye dönmüş olmamız ve Bursaspor'un önünde olmamız. Bugün aldığımız puanın olumlu veya olumsuz olduğunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Haftaya Bursa'da bir final oynayacağız. Bursa'dan başarılı skorla dönüp son maçta Ankaragücü'nü yenerek ligde kalma istiyoruz” dedi.

Taraftarların tepki gösterdiği Tayfur'a da değinen Tuna, “Taraftarımızın kendi tutkusunu oyuncuların lehine kullanması gerekiyor. İki haftadır çok formda olan Tayfur'a tepkiler oldu. Bütünleşmenin önemini biliyoruz. Taraftarımızın takımı her şeyin üzerinde tuttuğunu biliyoruz ve kalan 2 maçı milli mücadele olarak görüyoruz. Bu mücadele son maçın son düdüğüne kadar sürecek. Ligde kalmak için bütünlüğümüzü sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU Göztepe Sivasspor 3-3 Sahasında Demir Grup Sivasspor`u konuk eden Göztepe, adeta bir gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada rakibi ile 3-3 berabere kaldı. 79. dakikada kırmızı kart gören Wallace Reis, Göztepe`nin karşılaşmayı 10 kişi tamamlamasına neden oldu. İlgili Haberi Oku