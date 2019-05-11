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Gözde Yılmaz VakıfBank’ta
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Gözde Yılmaz VakıfBank’ta

VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Gözde Yılmaz'ı renklerine bağladı.

11 Mayıs 2019 19:58
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı VitrA ile yollarını ayıran Gözde Yılmaz’ı kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı VitrA’da forma giyen Gözde Yılmaz’ı renklerine bağladı. 1.95 boyundaki pasör çaprazı, gelecek sezon sarı-siyahlıların başarısı için mücadele edecek. Gözde Yılmaz’a VakıfBank’a hoş geldin diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız’da başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.
Son güncelleme 19:58 | 11 Mayıs 2019
Eczacıbaşı Gözde Yılmaz vakıfbank
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