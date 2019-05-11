Galatasaray U21 Çaykur Rizespor U21’i 8-0 mağlup etti!

32.hafta mücadelesinde Galatasaray U 21 takımı deplasmanda karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor U 21 takımını 8-0 mağlup etti. İlk maçı da 7-0 kazanan Galatasaray Rizespor’a iki maçta 15 gol attı.
Gol yağmuruna sahne olan maçta 9.dakikada Recep Gül’ün açtığı perdeyi 89’da Metehan Mertöz kapattı. Bu sonucun ardından sarı kırmızılılar puanını 70’e çıkardı ve liderliği aynı puandaki Bursaspor ile paylaştı.
MAÇIN GOLLERİ:
9′ 33′ Recep Gül
27 Emirhan Civelek
57′ 89′ Metehan Mertöz
59′ Batuhan Tekin
77′ (KK)
79′ Atalay Babacan
U21 takımımızın saat 13:00'da deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor müsabaka kadrosu#Galatasaray#GalatasarayFutbolAkademisi pic.twitter.com/joWFh32fUR
— GS Futbol Akademisi (@GSfutbolakademi) 11 Mayıs 2019