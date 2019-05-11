Galatasaray U21 Çaykur Rizespor U21’i 8-0 mağlup etti!

32.hafta mücadelesinde Galatasaray U 21 takımı deplasmanda karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor U 21 takımını 8-0 mağlup etti. İlk maçı da 7-0 kazanan Galatasaray Rizespor’a iki maçta 15 gol attı.

Gol yağmuruna sahne olan maçta 9.dakikada Recep Gül’ün açtığı perdeyi 89’da Metehan Mertöz kapattı. Bu sonucun ardından sarı kırmızılılar puanını 70’e çıkardı ve liderliği aynı puandaki Bursaspor ile paylaştı.

MAÇIN GOLLERİ:

9′ 33′ Recep Gül

27 Emirhan Civelek

57′ 89′ Metehan Mertöz

59′ Batuhan Tekin

77′ (KK)

79′ Atalay Babacan