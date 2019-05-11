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Galatasaray U21 Çaykur Rizespor U21’i 8-0 mağlup etti!
Galatasaray

Galatasaray U21 Çaykur Rizespor U21’i 8-0 mağlup etti!

U21 Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. İlk maçta da rakibini 7-0'la geçen sarı kırmızılılar sezonun en farklı galibiyetini aldı.

11 Mayıs 2019 16:29

32.hafta mücadelesinde Galatasaray U 21 takımı deplasmanda karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor U 21 takımını 8-0 mağlup etti. İlk maçı da 7-0 kazanan Galatasaray Rizespor’a iki maçta 15 gol attı.

Gol yağmuruna sahne olan maçta 9.dakikada Recep Gül’ün açtığı perdeyi 89’da Metehan Mertöz kapattı. Bu sonucun ardından sarı kırmızılılar puanını 70’e çıkardı ve liderliği aynı puandaki Bursaspor ile paylaştı.

MAÇIN GOLLERİ:

9′ 33′ Recep Gül

27 Emirhan Civelek

57′ 89′ Metehan Mertöz

59′ Batuhan Tekin

77′ (KK)

79′ Atalay Babacan

Son güncelleme 16:34 | 11 Mayıs 2019
Çaykur Rizespor galatasaray u21
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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