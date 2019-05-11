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Galatasaray, Rize’de şampiyonluk virajında!
Galatasaray

Galatasaray, Rize’de şampiyonluk virajında!

Galatasaray bugün Çaykur Rizespor maçını kazanıp, haftaya evinde oynanacağı Başakşehir maçında da 3 puan alırsa TT Arena'da şampiyonluk turu atacak.

11 Mayıs 2019 09:38

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasının en önemli maçlarından biri bugün saat 16:00’da Karadeniz'de oynanacak. Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Cimbom bu sezonki ilk gündüz maçını kazanırsa şampiyonluk yolunda büyük bir engeli aşacak. Aslan bugün ve haftaya oynanacak Başakşehir sınavından galibiyet çıkarırsa 22. şampiyonluğunu ilan edecek. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 sonuçlanmıştı.

10 Mayıs 2019 Dario Melnjak: Galatasaray`ı yenip Avrupa`ya gitmek istiyoruz Çaykur Rizespor`un Hırvat futbolcusu Dario Melnjak, Spor Toto Süper Lig`in 32. haftasında oynayacakları Galatasaray maçını kazanarak ligi 5. bitirmeyi ve Avrupa Ligi`ne katılmayı hedeflediklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

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BELHANDA sarı kart cezası, Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Galatasaray'da üç futbolcu kart cezası sınırında. Emre Akbaba, Linnes ve Emre Taşdemir bugün kart görürse Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bugün cezası nedeniyle oynayamayacak Belhanda'nın yerine kimin 10 numarada oynayacağı halen belirsiz. Terim'in bu mevki için Fernando ile Ndiaye arasında tercih yapması bekleniyor. Brezilyalı oyuncu, Senegalli arkadaşına göre bir adım önde.

STAT: Çaykur Didi HAKEM: Serkan Çınar SAAT: 16:00

MUHTEMEL KADROLAR

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozuik, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa, Samudio, Boldrin, Mustafa, Muriqi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Ndiaye, Onyekuru, Diagne

Son güncelleme 09:38 | 11 Mayıs 2019
Çaykur Rizespor galatasaray spor toto süper lig
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Kasimpasa S.K.
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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