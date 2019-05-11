Galatasaray, Rize’de şampiyonluk virajında!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasının en önemli maçlarından biri bugün saat 16:00’da Karadeniz'de oynanacak. Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Cimbom bu sezonki ilk gündüz maçını kazanırsa şampiyonluk yolunda büyük bir engeli aşacak. Aslan bugün ve haftaya oynanacak Başakşehir sınavından galibiyet çıkarırsa 22. şampiyonluğunu ilan edecek. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 sonuçlanmıştı.

Dario Melnjak: Galatasaray`ı yenip Avrupa`ya gitmek istiyoruz Çaykur Rizespor`un Hırvat futbolcusu Dario Melnjak, Spor Toto Süper Lig`in 32. haftasında oynayacakları Galatasaray maçını kazanarak ligi 5. bitirmeyi ve Avrupa Ligi`ne katılmayı hedeflediklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

ASLAN’DA 2 EKSİK VAR

BELHANDA sarı kart cezası, Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Galatasaray'da üç futbolcu kart cezası sınırında. Emre Akbaba, Linnes ve Emre Taşdemir bugün kart görürse Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bugün cezası nedeniyle oynayamayacak Belhanda'nın yerine kimin 10 numarada oynayacağı halen belirsiz. Terim'in bu mevki için Fernando ile Ndiaye arasında tercih yapması bekleniyor. Brezilyalı oyuncu, Senegalli arkadaşına göre bir adım önde.

STAT: Çaykur Didi HAKEM: Serkan Çınar SAAT: 16:00

MUHTEMEL KADROLAR

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozuik, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa, Samudio, Boldrin, Mustafa, Muriqi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Ndiaye, Onyekuru, Diagne