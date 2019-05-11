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Galatasaray Çaykur Rizespor maçında çok tartışılan penaltı kararı!
Galatasaray

Galatasaray Çaykur Rizespor maçında çok tartışılan penaltı kararı!

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısında verilen penaltı kararı büyük tartışma yarattı. Köşe vuruşu sırasında rakibinin yaptığı hareket sonrası yerde kalan Marcao'nun pozisyonunu VAR'da inceleyen Serkan Çınar beyaz noktayı gösterdi. Ancak o hareketin yapıldığı sırada topun oyun alanında olmaması büyük tepkilere neden oldu.

11 Mayıs 2019 17:24

Spor Toto Süper Lig’in 32.haftasında Galatasaray’ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta çok tartışılan bir an yaşandı.

Mücadelenin 37.dakikasında köşe vuruşu kullanan Galatasaray’da Marcao’ya yapılan hareketi VAR’da inceleyen Serkan Çınar penaltı kararı verdi.

Çaykur Rizespor’lu futbolcunun Marcao’nun yüzüne doğru eliyle yaptığı hareket sonrası VAR’dan gelen uyarıyı dikkate alan Serkan Çınar beyaz noktayı gösterdi.

HAREKET YAPILIRKEN KÖŞE VURUŞU KULLANILMAMIŞTI Diagne ile kullandığı penaltı atışı direkten geri döndü ve dönen topu tamamlayan Diagne’nin ağlara gönderdiği top kural gereği gol değeri kazanmadı. Ancak hakem Serkan Çınar’ın verdiği penaltı kararı büyük tartışma yarattı. Galatasaray’ın korner kullanacağı esnada yerde kalan Marcao’a yapılan hareket sebebiyle VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verilmişti. Ancak o hareketin yapıldığı sırada kornerin henüz kullanılmadığı ve topun oyun alanına girmediği görüldü.

VAR incelemesinde bu ana dikkat edilmemesi sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

PENALTI KULLANILIRKEN CEZA SAHASINDA 11 KİŞİ

Penaltı atışının kullanıldığı esnada ceza sahası içine giren Galatasaraylı ve Çaykur Rizesporlu futbolcuların görüntüsü de büyük tartışma yarattı. 11 oyuncunun ceza sahasında olduğu görüldü. Penaltı atılırken ceza sahası içine başka hiçbir futbolcu giremez kuralını işletmeyen ve atışı tekrar ettirmeyen Serkan Çınar’a tepki yağdı.

RIDVAN DİLMEN:  TOP OYUNDAYSA PENALTI OYUNDA MIYDI?

Konuyla ilgili devre arasında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen: “Penaltı pozisyonunda top oyunda mıydı? Ona baktın mı, yoksa tahmin mi yürüttün? Top oyundaysa, pozisyon penaltı.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 18:51 | 11 Mayıs 2019
Çaykur Rizespor galatasaray süper lig
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32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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