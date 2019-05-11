Galatasaray Çaykur Rizespor maçında çok tartışılan penaltı kararı!

Spor Toto Süper Lig’in 32.haftasında Galatasaray’ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta çok tartışılan bir an yaşandı.

Mücadelenin 37.dakikasında köşe vuruşu kullanan Galatasaray’da Marcao’ya yapılan hareketi VAR’da inceleyen Serkan Çınar penaltı kararı verdi.

Çaykur Rizespor’lu futbolcunun Marcao’nun yüzüne doğru eliyle yaptığı hareket sonrası VAR’dan gelen uyarıyı dikkate alan Serkan Çınar beyaz noktayı gösterdi.

HAREKET YAPILIRKEN KÖŞE VURUŞU KULLANILMAMIŞTI Diagne ile kullandığı penaltı atışı direkten geri döndü ve dönen topu tamamlayan Diagne’nin ağlara gönderdiği top kural gereği gol değeri kazanmadı. Ancak hakem Serkan Çınar’ın verdiği penaltı kararı büyük tartışma yarattı. Galatasaray’ın korner kullanacağı esnada yerde kalan Marcao’a yapılan hareket sebebiyle VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verilmişti. Ancak o hareketin yapıldığı sırada kornerin henüz kullanılmadığı ve topun oyun alanına girmediği görüldü.

VAR incelemesinde bu ana dikkat edilmemesi sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

PENALTI KULLANILIRKEN CEZA SAHASINDA 11 KİŞİ

Penaltı atışının kullanıldığı esnada ceza sahası içine giren Galatasaraylı ve Çaykur Rizesporlu futbolcuların görüntüsü de büyük tartışma yarattı. 11 oyuncunun ceza sahasında olduğu görüldü. Penaltı atılırken ceza sahası içine başka hiçbir futbolcu giremez kuralını işletmeyen ve atışı tekrar ettirmeyen Serkan Çınar’a tepki yağdı.

RIDVAN DİLMEN: TOP OYUNDAYSA PENALTI OYUNDA MIYDI?

Konuyla ilgili devre arasında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen: “Penaltı pozisyonunda top oyunda mıydı? Ona baktın mı, yoksa tahmin mi yürüttün? Top oyundaysa, pozisyon penaltı.” ifadelerini kullandı.