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Formula 1 İspanya’da pole pozisyonu Fin pilotun
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Formula 1 İspanya’da pole pozisyonu Fin pilotun

Formula 1'de sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

11 Mayıs 2019 17:34

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix’sine, Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

İspanya’nın Montmelo bölgesindeki 4 bin 655 metrelik Barcelona-Katalonya Pisti’nde 66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Mercedes’in Fin pilotu Bottas, 1.15.406’lık derecesiyle  pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bottas’ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 1.16.040’lık süresiyle ikinci, Ferrari’nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.16.272’lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı.

İspanya Grand Prix’si yarın TSİ 16.10’da koşulacak.

Son güncelleme 17:34 | 11 Mayıs 2019
formula 1 ispanya
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