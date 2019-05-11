SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İşte CHP'nin İstanbul seçim stratejisi
Final gibi seri sona erdi! Golden State Warriors konferans finalinde
NBA

Final gibi seri sona erdi! Golden State Warriors konferans finalinde

NBA konferans yarı finallerinde Golden State Warriors, konuk olduğu Houston Rockets'ı 118-113 yenerek Batı Konferansı'nda finale kaldı.

11 Mayıs 2019 11:10

NBA play-off’larında Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets’ı yenerek Batı Konferansı’nda finale yükseldi.

NBA play-off’larına iki maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisi altıncı maçında son şampiyon Golden State Warriors, konuk olduğu Houston Rockets’ı 118-113 mağlup ederek seride 4-2 öne geçti ve adını finale yazdırdı.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız oyuncu Kevin Durant’in yokluğunda Warriors’ta Stephen Curry ikinci yarıda bulduğu 33 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Klay Thompson 27, Andre Iguodala 17, Kevon Looney 14 sayı, Draymond Green 8 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle galibiyete katkı sağladı.

Rockets’ta James Harden 35 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalmayla maçın en skoreri olurken, Chris Paul 27 sayı, 11 ribauntla, Clint Capela da 10 sayı, 10 ribauntla “double-double” yapmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA’e bir günlük aranın ardından iki maçla devam edilecek.

Son güncelleme 11:10 | 11 Mayıs 2019
Golden State Warriors Houston Rockets NBA
YAKINDAKİ MAÇLAR
Konyaspor
Bugün - 16:00
-
Trabzonspor
Kayserispor
Bugün - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR