FIFA’dan ceza alan Mino Raiola transfer piyasasını etkileyecek!

FIFA Disiplin Komitesi, birçok yıldız futbolcunun menajerlik hizmetlerini elinde bulunduran Mino Raiola’ya 3 ay men cezası verdi.

Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Verratti, Ibrahimovic, Donnarumma, Balotelli Moise, Kean ve Matthijs de Ligt gibi oyuncuları temsil eden Raiola, Premier Lig’de 9 Ağustos’ta kapanacak olan transfer dönemine kadar cezalı olacak. İtalya Serie A’da yaz transfer dönemi 18 Ağustos, İspanya La Liga’da ise 31 Ağustos’ta sona erecek.

Mino Raiola bu kez abarttı! De Ligt için komisyonu olay oldu Futbol dünyasında birçok yıldız futbolcunun menajerliğini yapan Mino Raiola, Avrupa futbolunun yükselen değeri Matthijs De Ligt transfer için komisyon ücretini abarttı! Transfer çıkmaza girdi. İlgili Haberi Oku

Ajax’ın genç stoperi De Ligt ve Manchester United’dan ayrılıp Real Madrid’e gitmek isteyen Pogba transferlerinin sıkıntıya düşmesiyle Avrupa’da bu yaz durgun bir transfer dönemi geçebilir.

Mino’nun kuzeni ve iş ortağı olan Vincenzo Raiola da iki ay ceza aldı.

Mino Raiola’nın menajerliğini yaptığı 11 yıldız futbolcu