Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: ‘Futbol için bence kapkara bir gece!’

Spor Toto Süper Lig’de 32. haftada konuğu Akhisarspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Yanal, “İki başlıkta konuşacağım. Biri bizim maç, biri bugün oynanan diğer maç. Bizim maçta 2-0 öne geçti, arkasından gelen penaltıyı atsak rahatlayacağız, oyunu forse etmeye başlayacağız ama olmadı. Kolay değil, biz buralarda oynamaya alışık değiliz. Kabus gibi bir sezon oldu” diye konuştu. MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Akhisarspor Fenerbahçe Akhisarspor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 32. hafta heyecanı devam etti. Fenerbahçe sahasında 2-1 kazandı ve 40 puana yükseldi. Akhisarspor ise 25 puanda kaldı ve lige resmen veda etti. Fenerbahçe ise maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi ve ligde kalmayı garantiledi. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’ın deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 yendiği maçta ayağı kırılan Emre Akbaba hakkında “Sevgili Emre Akbaba’ya çok geçmiş olsun. Futbol için hoş olmayan, çok elim bir kaza” yorumunda bulunan Yanal, sözlerini “Futbol için bence bugün kapkara bir gece, Türk futboluna da geçmiş olsun!” diye konuştu ve göndermede bulundu.

Yanal ayrıca oyunu “Bizi oyun olarak tatmin etmeyen bir süre oldu ama bunu bitirdik, artık önümüzdeki sezonu planlayacağız. Birçok oyuncumuz da bu bölgelerde oynamaya alışık değil. Bizim için bugün önemli olan sonucu almaktı, sonucu aldık” dedi. Fenerbahçe Akhisarspor maçında `Her şey çok güzel olacak` tezahüratları! Fenerbahçe Akhisarspor maçında taraftarlar hep bir ağızdan ‘Her şey çok güzel olacak' tezahüratında bulundu. İlgili Haberi Oku