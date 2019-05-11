Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: ‘Futbol için bence kapkara bir gece!’

Spor Toto Süper Lig’de 32. haftada konuğu Akhisarspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Yanal, “İki başlıkta konuşacağım. Biri bizim maç, biri bugün oynanan diğer maç. Bizim maçta 2-0 öne geçti, arkasından gelen penaltıyı atsak rahatlayacağız, oyunu forse etmeye başlayacağız ama olmadı. Kolay değil, biz buralarda oynamaya alışık değiliz. Kabus gibi bir sezon oldu” diye konuştu.
Galatasaray’ın deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-2 yendiği maçta ayağı kırılan Emre Akbaba hakkında “Sevgili Emre Akbaba’ya çok geçmiş olsun. Futbol için hoş olmayan, çok elim bir kaza” yorumunda bulunan Yanal, sözlerini “Futbol için bence bugün kapkara bir gece, Türk futboluna da geçmiş olsun!” diye konuştu ve göndermede bulundu.
Yanal ayrıca oyunu “Bizi oyun olarak tatmin etmeyen bir süre oldu ama bunu bitirdik, artık önümüzdeki sezonu planlayacağız. Birçok oyuncumuz da bu bölgelerde oynamaya alışık değil. Bizim için bugün önemli olan sonucu almaktı, sonucu aldık” dedi.