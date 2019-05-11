Fenerbahçe garantilemek, Akhisarspor düşmemek için…

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında bu akşam sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında aldığı galibiyetle rahatlayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor’u da mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 37 puan ve averajla 12. sırada girdi.

Fenerbahçe’de cezaları sona eren Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınar, Akhisarspor karşısında görev alabilecek. Cezalı Volkan Demirel ile sakatlığı bulunan Michael Frey ise kadroda yer alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, 33. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Valbuena, Eljif, Soldado

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Sissoko, Bilal, Barbosa, Regattin, Cikalleshi

AKHİSAR PUAN KAYBEDERSE DÜŞECEK

Spor Toto Süper Lig’de 2012-2013 sezonundan bu yana mücadelesini sürdüren Akhisarspor, Fenerbahçe maçında olası puan kaybında bitime 2 hafta kala lige veda edecek.

Sezona teknik direktör Safet Susic yönetiminde TFF Süper Kupa maçında penaltılar sonucunda Galatasaray’ı yenerek başlayan Akhisarspor, ligde istediği sonuçları alamadı. Susic’le yollarını ayırdıktan sonra ligde Cem Kavçak yönetiminde 1 maça çıkan yeşil-siyahlı ekipte daha sonra Cihat Arslan takımın başına getirildi. Arslan’la da yollarını ayıran Akhisarspor, tekrar Kavçak’la çalışmaya başladı.

Ligde son 3 haftaya 25 puanla son sırada giren Akhisarspor, konuk olacağı Fenerbahçe karşısında olası puan kaybında lige veda edecek.

Ege temsilcisi, Fenerbahçe’yi yense bile düşme hattının hemen üzerindeki Göztepe’nin alacağı bir galibiyetle yine ligden düşecek.

AKHİSAR, FENERBAHÇE’YE TERS GELİYOR!

Akhisarspor, Fenerbahçe ile yaptığı son 4 resmi maçı da kazandı.

Ligde geçen sezon evinde 1-0, deplasmanda 3-2’lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Diyarbakır’daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Ege temsilcisi, bu sezonun ilk yarısında sahasındaki maçtan da 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

LİGDE 14. RANDEVU

Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig’de 14. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 13 maçta taraflar altışar galibiyet alırken, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 19 golle yanıt verdi.

İSTANBUL’DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında İstanbul’da yapılan 6 lig maçında Fenerbahçe 3, Akhisarspor 2 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti.

Kadıköy’de Fenerbahçe 14, Akhisarspor 8 gol attı.

Geçen sezon İstanbul’daki karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.