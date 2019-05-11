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Fenerbahçe Akhisar özet! FB’nin yükselişi devam ediyor (MAÇ ÖZETİ)
Fenerbahçe

Fenerbahçe Akhisar özet! FB’nin yükselişi devam ediyor (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe Akhisar'ı evinde 2-1 yenmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı yenen Fenerbahçe bu hafta da kazanarak çıkışını sürdürdü. Soldado'nun penaltı kaçırdığı maçta Akhisar farkı 1'e indirmeyi başardı ancak eşitliği getirecek golü bulamayınca kaybeden taraf oldu. İşte Fenerbahçe Akhisarspor maçı özeti..

11 Mayıs 2019 20:58

Süper Lig’de 32. hafta Fenerbahçe Akhisarspor maçı sürdü. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe kazanarak hem çıkışını hem puan durumunda yükselişini sürdürdü. 28’de Soldado ile Fenerbahçe 1-0 önde. 30’da Dirar’la fark ikiye çıktı. 42’de Fatih Öztürk, Soldado’nun penaltısını kurtardı. 45+3’te Helder Barbosa ile fark bire indi. Maçın geri kalanın başka gol gelmeyince Fenerbahçe sahada 2-1 galibiyet ile ayrıldı. İşte FB Akhisar özeti…

FENERBAHÇE AKHİSARSPOR ÖZET İZLE

TRİBÜNLERDEN “HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK” TEZAHÜRATI

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe Akhisarspor maçında tribünlerde yerini alan taraftarlar hep bir ağızdan “Her şey çok güzel olacak!” şeklinde tezahüratlarda bulundu.

 

Ekrem İmamoğlu'nun kampanya mottosuna dönüşen “Her şey çok güzel olacak” sözü Fenerbahçe taraftarları tarafından da tezahürata dönüştürülürken maç öncesinde yaşanan anlar sosyal medyada gündeme damga vurdu.

Son güncelleme 20:58 | 11 Mayıs 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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