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Fatih Terim’den SHÇEK sonrası bir fedakarlık daha!
Galatasaray

Fatih Terim’den SHÇEK sonrası bir fedakarlık daha!

TFF’den kazandığı 5.2 milyon liralık tazminatı SHÇEK’e bağışlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yılbaşından beri alamadığı yaklaşık 1.5 milyon Euro tutarındaki maaşının da futbolculara dağıtılmasını istedi.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 11 Mayıs 2019 09:29

Zaman zaman saha içindeki başarılarından çok saha dışında yaptıklarıyla gündeme gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bir ilke daha imza attı. Deneyimli hoca, TFF'den kazandığı 5.2 milyon liralık tazminatı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağışlamıştı. Terim'in buna benzer bir jesti sarı-kırmızılı futbolculara yaptığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Terim, yılbaşından beri 4 aydır alamadığı maaşının oyunculara dağıtılmasını istedi.

‘SORUN İSTEMİYORUM’

Ekonomik açıdan sıkıntı çeken ve bütçeyi FFP kısıtlamaları doğrultusunda denkleştirmeye çalışan yönetimle görüşen sarı-kırmızılı hocanın “Şampiyonluk yolunda futbolcularının kafalarının rahat olması için maddi manevi hiçbir sorun yaşamalarını istemiyorum. Benim maaşımı vermeyebilirsiniz. O bütçeyle futbolcuların alacaklarını ödeyin” dediği öğrenildi. 1.5 milyon Euro tutarındaki alacağından fedakârlık yapan Terim'in bu jestiyle yönetimin de futbolculara ödemelerini yaparak nefes aldığı belirtildi.

Son güncelleme 09:30 | 11 Mayıs 2019
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