Çaykur Rizespor Galatasaray özet! GS üç puanı kazandı, Emre Akbaba’yı kaybetti

Süper Lig’de 32. hafta Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ile devam etti. 3 puan parolasıyla çıkan iki takımın mücadelesi deplasman ekibinin galibiyeti ile 3-2 sona erdi. Galatasaray’ın golü 9. dakikada Sofiane Feghouli’den gelirken, Rize’ye galibiyeti getiren golleri ise 45. dakikada Vedat Muriqi ve 76. dakikada Aminu Umar kaydetti. 38. dakikada Diagne’nin penaltı vuruşu direkten döndü ancak seken topu yine Diagne tamamladı ve ofsayt gerekçesiyle oyun durdu. Oyuna ikinci yarıda giren Emre Akbaba, 68. dakikada çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Ayağının kırıldığı anlaşılan Emre'ya anında sağlık görevlileri sahaya girerek müdahalede bulundu. Maç uzatma dakikalarında 90+1 ise Galatasaray Diagne’nin penaltı vuruşuyla skoru 2-2’ye getirdi. 90+7’de Galatasaray ligdeki 30.golünü atan Diagne ile 3-2 öne geçiyor. İşte Çaykur Rizespor Galatasaray özeti…

RİZESPOR GALATASARAY ÖZET İZLE

EMRE AKBABA’NIN AYAĞI KIRILDI

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadelenin 68. dakikasında Emre Akbaba, topa müdahale etmek isterken Samudio'nun şuta teşebbüs etmesiyle talihsiz sakatlık yaşadı.

Samudio şut çekmek isterken arkasından gelen Emre'yi göremedi. Emre müdahale sonrasında yere yığılırken yedek kulübesi dahil tüm futbolcular çöktü ve gözyaşlarına hakim olamadılar. Başta Samudio olmak üzere Rizespor'da Umar Aminu'nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Pozisyon sonrasında Samudio, Serkan Çınar'ın VAR'daki kontrolüyle 74. dakikada kırmızı kart gördü.

Emre Akbaba saha içerisindeki ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye götürüldü.

GALATASARAY ÇAYKUR RİZE MAÇINDA TARTIŞILAN PENALTI KARARI

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta çok tartışılan bir an yaşandı.

Mücadelenin 37.dakikasında köşe vuruşu kullanan Galatasaray'da Marcao'ya yapılan hareketi VAR'da inceleyen Serkan Çınar penaltı kararı verdi.

Çaykur Rizespor'lu futbolcunun Marcao'nun yüzüne doğru eliyle yaptığı hareket sonrası VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan Serkan Çınar beyaz noktayı gösterdi.