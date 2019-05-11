Maç Sonucu | Çaykur Rizespor Galatasaray 2-3

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelede 2 penaltı, 1 kırmızı ve 5 gol vardı! Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-1 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi. Galatasaray 66 puana yükselirken, 5.'lik yarışı veren Çaykur Rizespor 40 puanda kaldı.
Ryan Donk, Galatasaray'ı hızlı çıkaran isim oldu. Donk'un pasıyla ceza sahası sol çapraıznda topla buluşan Onyekuru, Feghouli'ye çıkardı. Feghouli gelişine mükemmel vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
DİREKTEN DÖNDÜ! Serbest vuruşta topun başına geçen Moroziuk, barajı geçti ancak direğe takıldı.
PENALTI! Galatasaray, pozisyonların öncesinde kullanılan köşe vuruşunda yaşanan karambolde, Marcao yerde kalmıştı. VAR incelemesinin ardından hakem Serkan Çınar penaltıyı işaret etti.
Dakikalar 38'i gösterdiğinde topun başına Diagne çekti. Senegalli oyuncunun penaltı vuruşu direkten döndü. Topu tekrar Diagne tamamlayıp ağlara gönderdi ancak kural gereği ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
MURIQI ATTI, RİZESPOR BERABERLİĞİ YAKALADI! İlk yarının son dakikasında ceza sahası önünde topla buluşan Muriqi, çalımlarla ceza sahasına girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı: 1-1.
TOP BİR KEZ DAHA DİREKTEN DÖNDÜ! Çaykur Rizespor ikinci kez direğe takıldı. Köşe vuruşuna iyi yükselen Samudio, vuruşunu da yaptı ancak direğe çarpan top dışarı çıktı.
Galatasaray'da oyuna 62. dakikada giren Emre Akbaba çok ciddi bir sakatlık yaşadı. 68. dakikada yaşanan pozisyon sonrasında Hasan Şaş, kenara 'ayağı kırıldı' işareti yaptı. Talihsiz Emre'nin durumunu gören iki takım futbolcuları gözyaşlarına boğuldu.
KIRMIZI KART! 73. dakikada Çaykur Rizespor'da Samudio, Emre Akbaba'nın sakatlandığı pozisyonun ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.
UMAR AMINU ATTI! 76. dakikada sağ çaprazdan şutunu çeken Boldrin, Muslera'ya takıldı. Muslera'dan seken topu tamamlayan Umar Aminu oldu ve Rizespor, 10 kişi kaldığı maçta 2-1 öne geçti.
BİR PENALTI DAHA! 88. dakikada Awaziem ceza sahasında içerisinde Onyekuru'ya yaptığı faul sonrasında hakem Serkan Çınar VAR kontrolüyle beyaz noktayı gösterdi.
90+2'de Diagne ile Sinan Gümüş penaltıyı atmak için tartıştı. Topu alan Senegalli futbolcu ilk penaltının aksine bu kez topu filelere gönderdi: 2-2.
12 dakikada uzatma oynanan mücadelenin 7. duraklama dakikasında Feghouli'nin ortasına Diagne şık kafa vuruşu yaparak topu filelere gönderdi ve Galatasaray'ı 3-2 öne geçirdi. Geride kalan dakikalarda skor değişmedi.