Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: ‘Bugün sehpaya vuramadılar!’

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta açılış maçında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, 8 maçtır dışarıda kazanamadıklarını ve göreve geldiği günden beri 2 beraberlik ve iki mağlubiyetlerinin olduğunu hatırlattı. Antalyaspor maçının getirisini çok iyi bildiklerinin altını çizen Bakkal, “ Bu maçın önemini bilmemek bize yakışmazdı. Kaybettiğiniz zaman lige veda ediyorsunuz. O bilinçle ve stresle sahaya çıktık. Sahada üretken bir Bursaspor vardı. ‘Biz buradan çıkacağız' diyen bir oyuncu grubu vardı. Emeklerine sağlık hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: `Oyun olarak bir şey yoktu` Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sahada oyun olarak bir şey olmayınca kazanma şanslarının olmadığını söyledi. İlgili Haberi Oku

‘Sehpaya vuramadılar’

Bursaspor camiası olarak kenetlendiklerini dile getiren mesut Bakkal, “ Çok fazla gol pozisyonlarımız var. Özelikle oyun disiplinine bağlıydık. 3 -4 pozisyon vardı ama önemli olan galip çıkmaktır. Biz sadece ipten sehpadan, aşağı indik. Bugün sehpaya vuramadılar. Ben bu ortamları biliyorum. Çok ipten indim, inancım hiçbir zaman kaybolmadı. Bu galibiyetin bize getirisini düşünerek Göztepe ve Malatyaspor maçlarından galip gelmeliyiz. Bugün aldığımız galibiyet bize nefes aldırdı. Suyun yüzüne çıktık şimdi yüzme zamanı, galip gelme zamanı. Göztepe maçını kazanamazsak bu galibiyetin anlamı yok. Bir gün izin hemen o maçın hazırlıklarına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

‘Ligde kalma şansımız devam ediyor’

Bursaspor'un galibiyeti çok ertelediğini ve galibiyetin zamanının geldiğini aktaran Bakkal, “ Camiaya yakışır şekilde mücadele ettik, mutluyuz. Süper Lig'de kalma şansımız devam ediyor, belki de herkesten çok” şeklinde konuştu. MAÇ SONUCU | Antalyaspor 0-1 Bursaspor Antalyaspor Bursaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 32. hafta heyecanı başladı. Nefes kesen maçta kazanan 1-0`lık skorla konuk ekip Bursaspor oldu. Bursaspor, 7 maç aradan sonra galip gelirken 33 puana yükseldi ve kümede kalma adına kritik bir zafer elde etti. Antalyaspor ise 42 puanla 7. sırada kaldı. İlgili Haberi Oku