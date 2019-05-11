Anadolu Efes normal sezonu lider bitirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 30. ve son haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Afyon Belediyespor’u 105-74 yenerek normal sezonu lider tamamladı.

Karşılaşmanın başında hücumlardan boş dönen Afyon ekibi karşısında Beaubois, Doğuş Balbay ve Motum’la sayılar üreten Anadolu Efes, 4. dakikayı 14-5 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümünde Motum ve Pleiss’le etkili oyununu sürdüren konuk ekip, ilk periyodu 26-17 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başında Pleiss, Buğrahan Tuncer ve Metecan Birsen’in basketleriyle Anadolu Efes, 14. dakikayı 37-22 önde geçti. Afyon Belediyespor, periyodun son bölümünde Cevher Özer, Zelionis ve Dorukhan Engindeniz ile skor üretse de lacivert-beyazlı ekip, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer ve Metecan Birsen’in sayılarıyla soyunma odasına 57-35 önde gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan Anadolu Efes, Pleiss, Beaubois ve Doğuş Balbay’ın sayılarıyla 24. dakikayı 67-43 önde geçti. Çeyreğin son bölümünde skordaki farklı üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, final periyoduna 79-54 üstün girdi.

Son çeyrekte farkı daha da artıran Anadolu Efes, sahadan 105-74 galip ayrıldı.

Anadolu Efes’te Buğrahan Tuncer 19, Metecan Birsen ile Sertaç Şanlı da 16’şar sayı kaydetti. Afyon Belediyespor’da ise 26 sayı üreten Cevher Özer, maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Polat Parlak

Afyon Belediyespor: Zelionis 10, Oğulcan Baykan 8, Serkan Menteşe 9, Talat Altunbey 10, Dorukhan Engindeniz 8, Safdar Çağan Aydın 3, Semih Bayezıt Öz, Baran Yiğit Öncel, Mahmut Oğuz Akbaş, Cevher Özer 26

Anadolu Efes: Beaubois 12, Doğuş Balbay 7, Motum 11, Pleiss 14, Anderson 2, Yiğitcan Saybir 3, Metecan Birsen 16, Onuralp Bitim 5, Sertaç Şanlı 16, Buğrahan Tuncer 19

1. Periyot: 17-26

Devre: 35-57

3. Periyot: 54-79