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Valencia-Arsenal maçında kadın muhabirin talihsiz anı!
Uefa Avrupa Ligi

Valencia-Arsenal maçında kadın muhabirin talihsiz anı!

Valencia-Arsenal maçı öncesinde saha kenarından izleyicilere son bilgileri aktaran İspanyol muhabir, kötü bir an yaşadı!

10 Mayıs 2019 13:41

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Valencia-Arsenal karşılaşması öncesinde saha kenarında görevini yapan kadın muhabir talihsiz bir an yaşadı.

Maçın yayınlanacağı bir İspanyol kanalı için bilgiler aktaran kadın muhabire gelen topu tutmak isteyen Valencia futbolcusu engel olamayınca canlı yayında kötü kaza gerçekleşti. TV kanalı görüntüyü hemen değiştirirken Valencia oyuncusu muhabiri kontrol etti ve sağlık görevlilerini çağırdı.

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Karşılaşmanın oynandığı Mestalla’da yine saha kenarında görev yapan İngiliz BT Sport kanalının sunucusu Jake Humphrey de olayın 5 metre kadar yanında gerçekleştiğini belirtti.

Twitter’dan bir takipçisi de Humphrey’ye, “Bu komik bir şey değil. Saha kenarında görev yapan muhabirler için bazı güvenlik önlemleri alınmalı” şeklinde yorum yaptı.

Son güncelleme 15:44 | 10 Mayıs 2019
arsenal uefa avrupa ligi valencia
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