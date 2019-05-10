THY Euroleague’in en iyi ikinci 5’inde Anadolu Efes’in yıldızı da yer aldı

THY Euroleague’de 2018-2019 sezonunun en iyi ikinci 5’ine Anadolu Efes’ten Vasilije Micic de seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Micic’in yanı sıra CSKA Moskova’dan Nando De Colo, Olimpia Milano’dan Mike James, Saski Baskonya’dan Vincent Poirier, Real Madrid’den Walter Tavares ilk 5’e seçilen diğer isimler oldu.

Seçilen oyuncular, taraftarlar ve akredite basın mensuplarının oylamasıyla belirlendi. Organizasyonun dün açıklanan en iyi ilk 5’ine, Fenerbahçe Beko’da forma giyen Jan Vesely ve Kostas Sloukas girmişti. Euroleague sezonunun ilk 5`inde iki Fenerbahçeli! Euroleague`de sezonun ilk 5`i açıklandı. Fenerbahçe`den Vesely ve Sloukas ilk 5`te yer aldı. İlgili Haberi Oku