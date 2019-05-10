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TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final | Sakaryaspor 1-0 Yılport Samsunspor
Spor Toto 2. Lig

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final | Sakaryaspor 1-0 Yılport Samsunspor

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Beyaz Grup'ta Sakaryaspor, konuğu Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi ve avantajı ele geçirdi. Eşleşmenin rövanşı 13 Mayıs'ta Samsun'da...

10 Mayıs 2019 00:17

TFF 2. Lig play-off çeyrek final ilk maçında Beyaz Grup’ta Sakaryaspor, sahasında Yılport Samsunspor’u 1-0 yendi. Yeni Sakarya Atatürk Stadı’ndaki maçın ilk yarısı, 0-0 sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım, 54. dakikada Serkan Odabaşoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk takımın maçın son bölümlerinde etkili atakları olsa da skor değişmedi ve maçı Sakaryaspor 1-0 önde tamamladı. Maçın ardından Sakaryasporlu oyuncular, taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşadı. Karşılaşmanın rövanşı 13 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.30’da yapılacak. 09 Mayıs 2019 TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final | Sarıyer 1-0 Kastamonuspor 1966 TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Sarıyer, konuğu Kastamonuspor 1966`yı 1-0 mağlup etti ve 13 Mayıs`ya Kastamonu`da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:17 | 10 Mayıs 2019
Sakaryaspor TFF 2. Lig Yılport Samsunspor
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