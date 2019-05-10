TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final | Sakaryaspor 1-0 Yılport Samsunspor

TFF 2. Lig play-off çeyrek final ilk maçında Beyaz Grup’ta Sakaryaspor, sahasında Yılport Samsunspor’u 1-0 yendi. Yeni Sakarya Atatürk Stadı’ndaki maçın ilk yarısı, 0-0 sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım, 54. dakikada Serkan Odabaşoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk takımın maçın son bölümlerinde etkili atakları olsa da skor değişmedi ve maçı Sakaryaspor 1-0 önde tamamladı. Maçın ardından Sakaryasporlu oyuncular, taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşadı. Karşılaşmanın rövanşı 13 Mayıs Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.30’da yapılacak. TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final | Sarıyer 1-0 Kastamonuspor 1966 TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Sarıyer, konuğu Kastamonuspor 1966`yı 1-0 mağlup etti ve 13 Mayıs`ya Kastamonu`da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku