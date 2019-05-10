Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon sona eriyor

Ligde normal sezonun son haftası öncesi play-off’a kalan takımlar belli oldu. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta, Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit, 2018-2019 sezonunda play-off biletini alan takımlar oldu. Son hafta maçları sonrası ilk 8 sırada takımların yerleri belli olacak ve play-off eşleşmeleri ortaya çıkacak.

Trabzonspor Basketbol’un sezon başı ligden çekilmesiyle 15 takımla oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde küme düşen diğer ekip ise Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol oldu.

Liderlik yarışında avantaj Anadolu Efes’te

Normal sezonu lider bitirme yolunda son hafta öncesi Anadolu Efes’in ciddi bir avantajı bulunuyor. Ligde 2. sırada bulunan Fenerbahçe Beko, küme düşmesi kesinleşen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin bir galibiyet önünde lider durumda bulunan Anadolu Efes ise deplasmanda Afyon Belediyespor’la karşılaşacak. Anadolu Efes maçını kazanması durumunda normal sezonu lider bitirerek, Fenerbahçe Beko’yla olası bir final eşleşmesinde saha ve seyirci avantajını elde edecek.

Fenerbahçe Beko’nun lider olabilmesi için Sakarya’da kazanıp, Anadolu Efes’in Afyon’da kaybetmesi gerekecek.

Play-off etabında tek eşleşme belli

Play-off’ta karşı karşıya gelmesi kesinleşen Galatasaray Doğa Sigorta ile Gaziantep Basketbol, normal sezonu dördüncü sırada bitirip saha ve seyirci avantajını elde edebilmek adına sahaya çıkacak. Son hafta maçları öncesi aynı puanda bulunan iki takımdan Gaziantep Basketbol 4., Galatasaray Doğa Sigorta ise 5. sırada yer alıyor. İki takım 12 Mayıs Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaşacak ve bu maçı kazanan ekip normal sezonu 4. bitirerek rakibi karşısında saha avantajını elde edecek.

Öte yandan, normal sezonda ilk 8’deki sıralaması belli olan tek takım ise TOFAŞ. TOFAŞ, normal sezonu 3. sırada bitirmeyi garantiledi.

Ligde son hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

18.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Fenerbahçe Beko (Sakarya) Yarın: 13.00 Afyon Belediyespor-Anadolu Efes (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Cebeci)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk) 12 Mayıs Pazar:

13.00 Banvit-Türk Telekom (Banvit Kara Ali Acar)

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ (Cebeci)

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)