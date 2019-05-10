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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon bitiyor
Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon bitiyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 30. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

10 Mayıs 2019 10:32

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon 30. hafta maçlarıyla sona erecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi’nde haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

18.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Fenerbahçe Beko (Sakarya)

Yarın:

13.00 Afyon Belediyespor-Anadolu Efes (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Cebeci)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

12 Mayıs Pazar:

13.00 Banvit-Türk Telekom (Banvit Kara Ali Acar)

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ (Cebeci)

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

Öte yandan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde play-off final, Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde ise çeyrek final maçları oynanıyor.

Son güncelleme 10:32 | 10 Mayıs 2019
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 16:00
-
Galatasaray
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
-
Akhisarspor
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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