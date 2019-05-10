Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon bitiyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezon 30. hafta maçlarıyla sona erecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi’nde haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

18.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Fenerbahçe Beko (Sakarya)

Yarın:

13.00 Afyon Belediyespor-Anadolu Efes (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Cebeci)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

12 Mayıs Pazar:

13.00 Banvit-Türk Telekom (Banvit Kara Ali Acar)

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ (Cebeci)

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

Öte yandan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde play-off final, Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde ise çeyrek final maçları oynanıyor.