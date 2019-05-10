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Suarez ameliyat oldu! Finali ve turnuvayı kaçıracak
İspanya La Liga

Suarez ameliyat oldu! Finali ve turnuvayı kaçıracak

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve La Liga'da şampiyon olan Barcelona'da Luis Suarez, resmi maçlar bitmeden ameliyat edildi. Yıldız futbolcu Kral Kupası Finali'nde ve Amerika Kupası'nda forma giyemeyecek.

10 Mayıs 2019 10:26

İspanyol ekip Barcelona’nın, sağ dizinden ameliyat edilen Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez’in 4 ila 6 hafta oynayamayacağı bildirildi.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Luis Suarez’in sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiği, sahalara dönme süresinin 4 ila 6 hafta olduğu belirtildi.

Suarez’in sakatlığından dolayı sezonun son iki maçında ve 25 Mayıs’ta Valencia’ya karşı oynanacak Kral Kupası Finali’nde forma giymeyeceği kesinleşti.

Barcelonalı futbolcunun, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya’da yapılacak Amerika Kupası’nda Uruguay Milli Takımı’nın formasını giymesi de beklenmiyor.

Luis Suarez bu sezon Barcelona formasıyla tüm maçlarda toplam 25 gol attı.

Son güncelleme 10:26 | 10 Mayıs 2019
barcelona ispanya la liga luis suarez
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