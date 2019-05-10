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Şampiyonluk yarışında keskin viraj! Rizespor Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?
Futbol

Şampiyonluk yarışında keskin viraj! Rizespor Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?

Rizespor Galatasaray ile Süper Lig'de 32. hafta devam ediyor. Şampiyonluk yarışında avantajı eline geçiren Galatasaray Çaykur Rize deplasmanını kayıpsız geçmek istiyor. Kart cezalısı Belhanda'nın oynayamayacağı maç hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

10 Mayıs 2019 22:50

Süper Lig’de 32. hafta Çaykur Rize Galatasaray maçı ile sürüyor. Başakşehir’in puan kayıplarının ardından zirveye ortak olan Galatasaray bitime 3 maç kala avantaj yakaladı. Galatasaray’da Younes Belhanda sarı kart cezası, Konstantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler ise Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Rizespor Galatasaray saat kaçta?

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’de 32. hafta heyecanı başlıyor. Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında 11 Mayıs’ta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Serkan Çınar yönetecek. Müsabaka, beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY’DA BELHANDA CEZALI

Galatasaray’da Younes Belhanda sarı kart cezası, Konstantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak. Sakatlığı süren Yunan santrfor Mitroglou da Karadeniz temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.

Son güncelleme 16:37 | 11 Mayıs 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
32 19 66
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
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