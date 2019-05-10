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Mino Raiola bu kez abarttı! De Ligt için komisyonu olay oldu
İspanya La Liga

Mino Raiola bu kez abarttı! De Ligt için komisyonu olay oldu

Futbol dünyasında birçok yıldız futbolcunun menajerliğini yapan Mino Raiola, Avrupa futbolunun yükselen değeri Matthijs De Ligt transfer için komisyon ücretini abarttı! Transfer çıkmaza girdi.

SKOR DIŞ HABER 10 Mayıs 2019 08:29

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Hollanda temsilcisi Ajax’tan ikinci transferini yapmak istiyor. Frenkie De Jong’u sezon içerisinde açıklayan Barça, Hollanda ekibinin genç kaptanı stoper Matthijs De Ligt için de kulübüyle anlaştı.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre; 70 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşan iki takım, kötü şöhrete sahip menajer Mino Raiola’yı hesaba katmadı! Menajerlerin normalde aldığı payın iki katını isteyen Raiola’nın bu yaklaşımı transferi zora soktu. Kendisi için bonservis bedelinin %20’sini isteyen ünlü menajere Ajax 14 milyon Euro vermek istemiyor.

Ajax Yöneticisi Edwin Van der Sar, Tottenham’a elendikleri Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında, “Bence De Ligt’ın takımımızdaki son Avrupa maçı. Önümüzdeki sezon İngiltere ya da İspanya’ya transfer olacak” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 08:29 | 10 Mayıs 2019
ajax barcelona ispanya la liga Matthijs de Ligt Mino Raiola
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