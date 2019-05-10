SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul'da 23 Haziran seçim güvenliği toplantısı
Henrikh Mkhitaryan, Azerbaycan’daki UEFA Avrupa Ligi finaline gidemeyebilir!
Uefa Avrupa Ligi

Henrikh Mkhitaryan, Azerbaycan’daki UEFA Avrupa Ligi finaline gidemeyebilir!

Arsenal'ın Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan, Bakü'deki UEFA Avrupa Ligi finaline gidemeyebilir! Azerbaycan'daki final öncesi vize krizi yakın görünüyor.

SKOR DIŞ HABER 10 Mayıs 2019 11:01

UEFA Avrupa Ligi’nde Valencia’yı eleyerek finale yükselen ve Chelsea ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanacak maç öncesinde Arsenal vize problemi nedeniyle yıldız futbolcusundan mahrum olabilir…

Londra ekibinin Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan ülkesinin Azerbaycan ile hiçbir diplomatik ilişkisi olmaması üzerine vize alamayacak.

29 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak olan final için İngiliz kulübünün bu diplomatik durum karşısında ne yapacağı da merak konusu!

AZERBAYCAN’A 2 MAÇTA DA GİDEMEDİ!

Ermeni futbolcu, Alman ekibi Dortmund forması giydiği dönemde 2015 yılında oynanan Gabala maçına gidemedi. Ayrıca yıldız oyuncu Arsenal’ın Karabağ ile bu sezon oynadığı maça da gidemedi ve teknik direktör Unai Emery “O buraya seyahat edemez” şeklinde açıklama yaptı. Ancak İspanyol teknik adam dün oynanan Valencia maçı sonrasında da Mkhitaryan’ın final için Azerbaycan’a gidip gitmeyeceği sorusuna ise “Finale gitmemiz için uzun bir zaman var” diyerek kısa bir cevap verdi.

Mkhitaryan bu sezon Premier Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 11 maçta forma giydi.

Son güncelleme 11:43 | 10 Mayıs 2019
arsenal Azerbaycan henrikh mkhitaryan uefa avrupa ligi
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 16:00
-
Galatasaray
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
31 18 63
2 Istanbul Basaksehir
31 18 63
3 Besiktas
31 17 59
4 Trabzonspor
31 16 56
5 Yeni Malatyaspor
31 12 44
TÜMÜNÜ GÖR