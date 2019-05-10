Henrikh Mkhitaryan, Azerbaycan’daki UEFA Avrupa Ligi finaline gidemeyebilir!

UEFA Avrupa Ligi’nde Valencia’yı eleyerek finale yükselen ve Chelsea ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanacak maç öncesinde Arsenal vize problemi nedeniyle yıldız futbolcusundan mahrum olabilir…

Londra ekibinin Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan ülkesinin Azerbaycan ile hiçbir diplomatik ilişkisi olmaması üzerine vize alamayacak.

29 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak olan final için İngiliz kulübünün bu diplomatik durum karşısında ne yapacağı da merak konusu!

AZERBAYCAN’A 2 MAÇTA DA GİDEMEDİ!

Ermeni futbolcu, Alman ekibi Dortmund forması giydiği dönemde 2015 yılında oynanan Gabala maçına gidemedi. Ayrıca yıldız oyuncu Arsenal’ın Karabağ ile bu sezon oynadığı maça da gidemedi ve teknik direktör Unai Emery “O buraya seyahat edemez” şeklinde açıklama yaptı. Ancak İspanyol teknik adam dün oynanan Valencia maçı sonrasında da Mkhitaryan’ın final için Azerbaycan’a gidip gitmeyeceği sorusuna ise “Finale gitmemiz için uzun bir zaman var” diyerek kısa bir cevap verdi.

Mkhitaryan bu sezon Premier Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 11 maçta forma giydi.