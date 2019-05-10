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Golden State Warriors’a şok! Kevin Durant, Rockets’a karşı yok!
NBA

Golden State Warriors’a şok! Kevin Durant, Rockets’a karşı yok!

Golden State Warriors'ın yıldızı Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle Houston Rockets'a karşı oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin kalan maçlarında görev yapamayacak.

10 Mayıs 2019 00:36

NBA’de şampiyonluğun en iddialı ekibi Golden State Warriors’ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle Houston Rockets’a karşı oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin kalan maçlarında forma giyemeyecek.  NBA’in internet sitesinde yer alan açıklamada, Rockets ile oynanan serinin 5. maçında sakatlanan Durant’in sağ baldırında hafif zorlanma tespit edildiği bildirildi.

ABD’li skorer Durant’in, serinin 6’ncı ve gerekmesi halinde 7. karşılaşmalarında görev yapamayacağı belirtildi. Durant’in durumunun gelecek hafta yeniden değerlendirileceği aktarıldı. Play-off’larda 35.4 sayı ortalamasıyla oynayan Durant, Warriors’ın Rockets’a karşı 104-99 kazandığı ve seride 3-2 öne geçtiği maçın üçüncü çeyreğinde sakatlanarak oyuna devam edememişti. 09 Mayıs 2019 Golden State Warriors avantajı kaptı! NBA konferans yarı finallerinde Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Kevin Durant`in sakatlandığı maçta Houston Rockets`ı 104-99 yenerek seride 3-2 öne geçti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:36 | 10 Mayıs 2019
Golden State Warriors Houston Rockets Kevin Durant NBA
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